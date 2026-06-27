Double peine pour l'Espagne

Duro golpe en VO. Alors que l’Espagne a assuré la première place de son groupe en battant l’Uruguay (0-1) au terme d’un match où les coups ont été rudes, la Roja a annoncé les blessures de deux de ses joueurs à l’issue de la rencontre, comme l’a communiqué la Fédération espagnole.

Pas de date de retour évoquée

Luis de la Fuente va faire face à un véritable casse-tête sur les ailes pour le 16 e de final de la Roja . Privé de Victor Muñoz depuis le début de la compétition, le sélectionneur espagnol a vu Nico Williams et Yéremi Pino garnir l’infirmerie après le troisième match de poule . Mal retombé lors d’un duel, l’ailier de Crystal Palace souffre d’une entorse acromio-claviculaire . De son côté, Nico Williams déjà arrivé diminué à l’entame de la compétition à cause d’une pubalgie est touché aux adducteurs après un choc . La Fédération espagnole n’a pas évoqué de date de retour pour l’instant mais indique que les blessures étaient de « grade modéré » , ce qui semble compromettre leur présence pour le 16 e de finale mais pas pour l’ensemble du reste de la compétition si l’Espagne se qualifie pour les 8 es .…

LB pour SOFOOT.com