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Le Cap-Vert plus fort que l'Italie ?
information fournie par So Foot 27/06/2026 à 21:24

Le Cap-Vert plus fort que l'Italie ?

Le Cap-Vert plus fort que l'Italie ?

David contre Goliath. Pour sa première participation à une Coupe du monde, le Cap-Vert a réussi l’exploit de se qualifier pour les 16 es de finale de ce Mondial 2026, une performance que n’a pas réussi l’Italie depuis 20 ans .

Deux sorties prématurées et trois absences

Depuis son sacre mondial face à la France en 2006, l’Italie n’a plus goûté à une phase à élimination directe. Absente des trois dernières éditions, la Squadra Azzura a été éliminée dès le 1er tour de la compétition, aussi bien en 2010 qu’en 2014 . Malgré le retour de Marcelo Lippi sur le banc de la Nazionale pour la Coupe du monde en Afrique du Sud, l’Italie avait terminé dernière d’un groupe comptant le Paraguay, la Slovaquie et la Nouvelle-Zélande avec deux petits points obtenus face au Paraguay (1-1) et à la Nouvelle-Zélande (1-1). Rebelote en 2014, où la sélection emmenée par Cesare Prandelli s’était classée troisième, derrière le Costa Rica et l’Uruguay mais devant l’Angleterre. Mais le Mondial brésilien ne comptant pas 48 équipes, pas de rattrapages via le classement des meilleurs troisièmes et l’Italie avait pris la porte dès la fin du premier tour.…

LB pour SOFOOT.com

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