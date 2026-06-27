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Un Marseillais se cachait dans le staff de l'Ouzbékistan
information fournie par So Foot 27/06/2026 à 21:56

Un Marseillais se cachait dans le staff de l'Ouzbékistan

Un Marseillais se cachait dans le staff de l'Ouzbékistan

Où est Mario ? Ils ne sont pas les nombreux les Marseillais à participer à ce Mondial 2026, pourtant RMC Sport en a repéré un auquel on ne s’attendait pas et qui évolue dans le staff de l’Ouzbékistan concocté par Fabio Cannavaro durant cette compétition.

Homme de confiance de Cannavaro

Mario Rotondale, préparateur physique à l’Olympique de Marseille depuis 2022 et présent dans les staffs d’Igor Tudor et de Roberto De Zerbi du côté de la cité phocéenne é tait bien de la partie pour la première participation des Loups Blancs à une Coupe du monde . Pleinement inséré dans le staff érigé par le Ballon d’or 2006, leur lien remonte à 2019 lorsque les deux hommes ont remporté le championnat chinois avec Guangzhou. Mais le rêve américain de Rotondale prendra fin ce dimanche à l’issue du dernier match de poule de l’Ouzbékistan, déjà éliminé de la compétition, qui affronte la République Démocratique du Congo.…

LB pour SOFOOT.com

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