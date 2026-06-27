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Football/Coupe du monde-L'Espagne qualifiée mais fragilisée par les blessures de Williams et Pino
information fournie par Reuters 27/06/2026 à 18:18

L'Espagne a beau avoir quitté Guadalajara avec une victoire face à l'Uruguay (1-0) et la première place du groupe H, sa soirée a été gâchée par les blessures de Nico Williams et de Yeremy Pino, obligeant les champions d'Europe à s'adapter.

Nico Williams a été contraint de quitter la pelouse en raison d'une gêne à l'aine. De son côté, Yeremy Pino, l'ailier de Crystal Palace, a dû recevoir des soins en fin de deuxième mi-temps après s'être blessé à l’épaule gauche. Il est toutefois parvenu à terminer la rencontre.

"(Nico Williams avait) une légère gêne. Il s'agit peut-être d'une élongation, ou simplement de fatigue", a déclaré le sélectionneur Luis de la Fuente aux journalistes après le match.

"Le plus dur, c'est la profonde tristesse que nous ressentons face à ce qui arrive à Yeremy, il pourrait manquer le reste de la Coupe du monde", a-t-il ajouté, précisant que l'ailier espagnol s'était "probablement cassé la clavicule".

"Ce qu'il a fait était héroïque. Il souffre énormément. Il passera des examens médicaux samedi", a-t-il poursuivi.

La Roja abordait déjà la compétition avec des doutes concernant Nico Williams et Lamine Yamal, tous deux victimes de blessures aux ischio-jambiers en avril. Si Lamine Yamal a progressivement retrouvé toutes ses capacités, Victor Muñoz, récemment transféré d'Osasuna à Liverpool, attend toujours de faire ses débuts dans la compétition en raison d'une blessure musculaire à la jambe, de quoi réduire les solutions dont dispose Luis de la Fuente.

En cas d'indisponibilité de Nico Williams, Yeremy Pino et Victor Muñoz, Luis de la Fuente pourrait être tenté de repositionner Gavi sur l'aile gauche, comme il l'avait fait lors du match nul face au Cap-Vert (0-0). Une option qui n'avait toutefois pas donné entière satisfaction.

Une autre option consisterait à décaler Mikel Oyarzabal sur le flanc gauche, tout en titularisant Ferran Torres ou Borja Iglesias en pointe aux côtés de Lamine Yamal, positionné sur l'aile droite.

(Reportage Fernando Kallas; version française Zakarya Meliani)

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