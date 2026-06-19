FICHE D'INFORMATION-Reliance Jio d'Ambani : les entreprises et les investisseurs de cette société sur le point d'entrer en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (De nouveaux détails sur l'introduction en bourse de Jio)

Reliance Jio Platforms, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, prévoit de lever environ 3,8 milliards de dollars via une introduction en bourse à Mumbai, selon certaines sources, dans ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse jamais réalisée dans le pays.

Voici les faits et chiffres concernant Jio Platforms, qui regroupe la deuxième plus grande entreprise de télécommunications au monde en nombre d'utilisateurs, derrière China Mobile 600941.SS .

ACTIVITÉ TÉLÉCOMS

Reliance Jio Platforms est une filiale du conglomérat Reliance Industries RELI.NS d’Ambani, présent dans des secteurs allant du pétrole à la grande distribution. Elle est surtout connue pour son activité de télécommunications – Reliance Jio Infocomm –, qui est le premier acteur du pays avec plus de 500 millions d’abonnés.

Lancée en 2016, cette branche de télécommunications, communément appelée "Jio", a porté un coup dur à ses concurrents tels que Bharti Airtel BRTI.NS et Vodafone Idea VODA.NS en proposant initialement des forfaits voix et données gratuits.

Cette initiative, qui s’inscrit dans la stratégie habituelle d’Ambani consistant à proposer des prix extrêmement bas pour attirer les consommateurs, a permis d’élargir sa base de clients et a donné à de nombreux Indiens la possibilité d’accéder pour la première fois à des plateformes telles que YouTube et Facebook.

Jio affirme détenir actuellement environ 60 % du trafic de données en Inde.

Ces dernières années, Reliance Jio Platforms s’est diversifiée au-delà des télécommunications pour se lancer dans l’IA, le cloud et les services de réseaux d’entreprise, ainsi que dans le développement d’applications. En 2023, Nvidia

NVDA.O a annoncé un partenariat en matière d’IA avec Reliance afin de développer une infrastructure cloud et des modèles linguistiques.

LA DIRECTION

Mukesh Ambani, l’homme le plus riche d’Asie, est le président de Jio Platforms. Ses trois enfants – Akash, Anant et Isha – siègent au conseil d’administration. Akash Ambani, son fils aîné, est le président de la division de télécommunications phare de la société, Reliance Jio Infocomm.

Reliance Industries détient une participation de 66,43% dans Jio Platforms.

Kiran Thomas est le directeur général de Jio Platforms.

CHIFFRES CLÉS ET ÉVALUATION

Le chiffre d’affaires d’exploitation de Reliance Jio Platforms pour le dernier exercice clos en mars 2025 s’est élevé à 13,65 milliards de dollars. Toutefois, 90 % de ce montant provenait uniquement de l’activité de télécommunications, qui, selon la société, a connu une croissance annuelle de 13 % depuis 2020-2021.

Reliance Jio Platforms a enregistré un bénéfice après impôts de 2,8 milliards de dollars au cours de l'exercice.

En novembre, la banque d’investissement Jefferies a estimé la valorisation de Reliance Jio à 180 milliards de dollars. Des sources ont indiqué à Reuters en janvier que l’introduction en bourse pourrait atteindre 4 milliards de dollars, bien que les chiffres définitifs ne soient fixés qu’ultérieurement.

INVESTISSEURS DE RENOM

En 2020, Jio Platforms a levé plus de 20,5 milliards de dollars auprès de 13 investisseurs internationaux en échange d’une participation d’environ 33 %, pour une valorisation comprise entre 57 et 65 milliards de dollars.

Des géants mondiaux tels que Meta Platforms META.O , Alphabet GOOGL.O et KKR ont investi dans la société, alors qu’Ambani cherchait à faire de Jio Platforms la pièce maîtresse de ses ambitions technologiques.

Parmi les autres investisseurs figurent General Atlantic, Silver Lake et l’Abu Dhabi Investment Authority. Meta détient une participation de 9,9 % dans la société, suivie par celle de Google à hauteur de 7,7 %.

LE PARCOURS VERS L’INTRODUCTION EN BOURSE

Le dépôt du dossier, initialement prévu dès le mois de mars, avait été repoussé en raison du ralentissement des introductions en bourse suite au déclenchement du conflit en Asie occidentale, les investisseurs ayant perdu leur appétit pour les nouvelles cotations.

L'introduction en bourse, qui devait initialement prendre la forme d'une simple offre de vente dans le cadre de laquelle des investisseurs étrangers auraient cédé une partie de leurs participations, ne consistera désormais qu'en une nouvelle levée de fonds .

L'introduction en bourse de la société a été longtemps retardée. En 2019, Ambani avait déclaré que Jio "s'orienterait vers" une cotation en bourse dans un délai de cinq ans, mais ces projets ont ensuite été reportés à 2025.

La société avait mandaté 17 banques pour gérer son opération.