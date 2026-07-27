FICHE D'INFORMATION-Les attaques ukrainiennes contre des sites énergétiques russes : quelles sont les cibles touchées ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations sur les frappes)

Les forces ukrainiennes frappent contre les infrastructures énergétiques russes dans le cadre de ce que Kyiv qualifie d’effort visant à priver la Russie des ressources nécessaires au financement de son armée .

Voici un résumé des attaques — en commençant par les plus récentes — et de leurs conséquences:

TYUMEN Une frappe de drone ukrainien a provoqué un incendie à la raffinerie de Tioumen, en Sibérie occidentale, à plus de 2.000 km (1.200 miles) de l’Ukraine, mais le feu a ensuite été éteint, ont déclaré les autorités locales russes le 25 juillet. La raffinerie a une capacité nominale d’environ 8 millions de tonnes métriques par an. Elle traite environ 6 millions de tonnes de pétrole brut chaque année, produisant environ 0,5 million de tonnes d’essence et 2,5 millions de tonnes de diesel, selon les estimations du secteur.

IAROSLAVL Les forces ukrainiennes ont attaqué des installations pétrolières russes à Yaroslavl , situées à environ 250 km (160 miles) au nord-est de Moscou, le 27 juillet, a déclaré le président Volodimir Zelensky. La raffinerie de Yaroslavl dispose d’une capacité de traitement de 15 millions de tonnes métriques par an, soit environ 300.000 barils par jour.

SALAVAT

Le complexe pétrochimique de Salavat, situé dans la région de l’Oural au

Bachkortostan , a suspendu ses activités le 14 juillet à la suite d’une attaque de drones ukrainiens, ont indiqué des sources industrielles .

AFIPSKY Un incendie s’est déclaré à la raffinerie de pétrole d’Afipsky, dans la région de Krasnodar, au sud de la Russie, à la suite de la chute de débris de drone , ont indiqué les services d’urgence le 14 juillet. La raffinerie peut traiter plus de 9 millions de tonnes de pétrole par an.

SYZRAN La raffinerie de pétrole russe de Syzran, située sur la Volga dans la région de Samara, a interrompu ses activités après qu’une attaque de drone ukrainien, le 12 juillet, a endommagé une unité de traitement primaire , ont indiqué des sources du secteur. Le 21 mai, des drones ukrainiens avaient frappé cette raffinerie appartenant à Rosneft. La raffinerie avait alors interrompu ses activités après que l’attaque eut endommagé une unité de traitement primaire. Elle avait déjà suspendu ses activités de raffinage à la suite d’attaques survenues le 18 avril.

La raffinerie dispose d’une capacité de traitement de 8,5 millions de tonnes par an. En 2024, elle a transformé 4,3 millions de tonnes de brut en 800.000 tonnes d’essence, 1,5 million de tonnes de diesel et 700.000 tonnes de fioul, selon des sources du secteur.

SARATOV La raffinerie de pétrole russe de Saratov a cessé ses activités de raffinage le 9 juillet à la suite de dégâts causés par une attaque de drone, ont indiqué deux sources.

En 2024, l'usine avait traité 5,8 millions de tonnes de pétrole, soit 2,2% de la production totale de raffinage de la Russie, produisant 1,2 million de tonnes d'essence, 1,9 million de tonnes de diesel et 1,0 million de tonnes de fioul.

ILSKY La raffinerie de pétrole russe d’Ilsky, située dans la région méridionale de Krasnodar, a pris feu à la suite d’une attaque de drone, ont déclaré des responsables locaux le 10 juillet .

La capacité nominale de la raffinerie est supérieure à 6 millions de tonnes de pétrole par an.

OMSK Des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie d’Omsk le 6 juillet, provoquant un incendie. Les défenses aériennes russes ont détruit la plupart des drones impliqués dans l’attaque, a déclaré le gouverneur Vitaly Khotsenko. L’ampleur des dégâts subis par la raffinerie n’a pas pu être immédiatement évaluée.

La capacité nominale de la raffinerie d’Omsk est d’environ 22 millions de tonnes de pétrole par an.

NORSI Des drones ukrainiens ont frappé NORSI, la quatrième plus grande raffinerie de pétrole de Russie, détenue par Lukoil LKOH.MM , pour la deuxième fois le 2 juillet, et le traitement du brut a été suspendu , selon certaines sources.

Elles ont indiqué que l’attaque avait endommagé une unité de raffinage principale, la CDU-6, qui est habituellement capable de traiter 25.700 tonnes par jour, soit 53% de la capacité totale de la raffinerie.

NORSI, deuxième producteur russe d’essence, peut traiter 16 millions de tonnes de pétrole par an, soit environ 320.000 barils par jour.

SLAVYANSK Des drones ukrainiens ont frappé des cibles russes, notamment la raffinerie de Slavyansk, située dans la région méridionale de Krasnodar, le 28 juin, ont déclaré les autorités locales .

La raffinerie de Slavyansk est une installation privée d'une capacité d'environ 100.000 barils par jour.

OUFA

Les forces ukrainiennes ont frappé pour la deuxième fois, le 1er juillet, une raffinerie de pétrole située dans la ville d’Oufa, près du sud de l’Oural. Cette raffinerie peut traiter plus de 7 millions de tonnes de pétrole par an.

ORENBOURG L'armée ukrainienne a déclaré le 24 juin avoir frappé l'usine de traitement de gaz d'Orenbourg , qui dispose d'une capacité de 45 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an.

MOSCOU La raffinerie de pétrole de Moscou a interrompu ses activités après une attaque de drone ukrainien le 16 juin , selon certaines sources. Le 18 juin, une autre attaque a endommagé des unités de traitement et provoqué plusieurs incendies.

Située dans le district de Kapotnya, au sud-est de la capitale, cette installation dispose d’une capacité annuelle d’environ 11 millions de tonnes de pétrole.

TANECO La raffinerie TANECO, filiale de la société russe Tatneft, a interrompu ses activités après une attaque de drone le 12 juin .

Il s’agit de l’une des raffineries les plus avancées sur le plan technologique de Russie, équipée d’unités d’hydrocraquage, de craquage catalytique et de cokéfaction retardée.

Selon les données du secteur, TANECO a traité 17 millions de tonnes de pétrole brut en 2024, produisant 2,7 millions de tonnes d’essence, 8,5 millions de tonnes de gazole et 1,3 million de tonnes de coke de pétrole.

KUIBYSHEV La raffinerie de pétrole de Kuibyshev, appartenant à Rosneft, a interrompu son activité le 10 juin à la suite d’une attaque de drone.

La raffinerie a traité 4,7 millions de tonnes de pétrole brut en 2024, selon des sources du secteur.

TUAPSE L'Ukraine a frappé une raffinerie dans le port de Tuapse, sur la mer Noire, le 27 mai, a déclaré l'armée ukrainienne . Une attaque de drone a provoqué un incendie majeur dans la raffinerie le 28 avril, ont déclaré des responsables, contraignant l’installation à interrompre ses activités .

Elle dispose d’une capacité d’environ 12 millions de tonnes par an et produit du naphta, du diesel, du fioul et du gazole sous vide.

PORTS/INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES

Le Consortium du pipeline de la mer Caspienne a cessé de recevoir du pétrole à partir du 20 juillet à la suite de la suspension des chargements due à des attaques contre des pétroliers à son terminal de la mer Noire, qui devrait reprendre les chargements de pétrole plus tard dans la journée de lundi, ont déclaré à Reuters trois sources du secteur . Des drones ukrainiens ont frappé la plate-forme pétrolière de Filanovsky appartenant à la société russe Lukoil LKOH.MM en mer Caspienne, a déclaré le service de sécurité de Kyiv le 25 juillet. L’Ukraine a frappé deux dépôts pétroliers russes dans les régions de Tver et de Stavropol, tous deux situés à environ 500 km (310 miles) de la ligne de front, a déclaré le président Volodimir Zelensky le 9 juillet . Le 8 juillet , des drones ukrainiens ont frappé la station de pompage de Krasnodarskaya, qui fait partie de la chaîne d’approvisionnement en gaz naturel vers la Turquie via le gazoduc Blue Stream, mais l’approvisionnement en gaz n’a pas été affecté. Des drones ukrainiens ont frappé une station de pompage de pétrole dans la région russe du Bachkortostan, à plus de 1.500 km (930 miles) de la frontière, a indiqué Kyiv le 8 juillet. Les attaques de drones ukrainiens du 6 juillet ont endommagé les ports de Vysotsk et d’Oust-Louga sur la mer Baltique, un important point d’exportation de pétrole, et provoqué une coupure d’électricité dans la ville criméenne de Sébastopol, qui abrite la flotte russe de la mer Noire, ont indiqué les autorités. Un complexe de chargement a pris feu dans le port de Novorossiysk, sur la mer Noire, à la suite d’une attaque de drone, ont indiqué les autorités le 8 juin .