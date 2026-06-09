Fever-Tree Drinks se dit confiante quant à la réalisation de ses prévisions annuelles et augmente son programme de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les perspectives et le contexte tout au long du texte)

Fever-Tree Drinks FEVR.L a déclaré mardi qu'elle était confiante quant à sa capacité à répondre aux attentes du marché pour l'ensemble de l'année en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice de base, malgré les pressions sur les coûts liées à la guerre en Iran, alors que le partenariat américain du fabricant de tonics avec Molson Coors

TAP.N. progresse. Partout dans le monde, les consommateurs réduisent leur consommation d'alcool et optent pour des boissons moins caloriques, une tendance dont le groupe coté à Londres est bien placé pour tirer parti grâce à ses boissons et mixers haut de gamme , tels que les ginger ales et les sodas. Par ailleurs, Fever-Tree a augmenté son programme de rachat d'actions de 30 millions de livres sterling (40,08 millions de dollars), ajoutant qu'il avait également considérablement étendu sa couverture jusqu'en 2027 et 2028 pour les coûts énergétiques et renforcé sa couverture contre d'autres pressions sur les coûts.

La société a réaffirmé que ses coûts de verre pour 2026 étaient entièrement couverts.

(1 $ = 0,7486 livre)