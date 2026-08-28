Feu vert de la FDA pour le nouveau vaccin Covid de Pfizer et BioNTech

La nouvelle formulation de Comirnaty, qui cible le variant XFG pour la saison 2026-2027, sera expédiée immédiatement aux Etats-Unis afin d'être disponible dans les prochains jours, indique le laboratoire.

Pfizer et BioNTech annoncent avoir obtenu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, pour leur vaccin anti-Covid-19 adapté au variant XFG.

Le vaccin est autorisé chez les adultes de 65 ans et plus ainsi que chez les personnes de 5 à 64 ans présentant au moins une pathologie sous-jacente les exposant à un risque élevé de forme grave.

L'autorisation repose sur les données cliniques, non cliniques et en vie réelle déjà soumises sur Comirnaty, ainsi que sur des données montrant de fortes réponses immunitaires contre plusieurs variants actuellement en circulation.

Le choix du variant XFG correspond aux recommandations de la FDA pour la composition des vaccins anti-Covid-19 utilisés aux Etats-Unis à partir de l'automne 2026. Plus de 5 milliards de doses de Comirnaty ont été distribuées dans le monde à ce jour.