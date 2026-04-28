F5 revoit à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel grâce à la vigueur des dépenses en matière de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de cybersécurité F5 FFIV.O a revu à la hausse mardi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel, misant sur une forte demande pour ses produits de sécurité des applications et du cloud, alors que les entreprises renforcent leurs mesures de protection numérique.

Avec les progrès rapides de l'intelligence artificielle, les entreprises cherchent à moderniser et à mettre à niveau leur infrastructure numérique, une tendance qui profite à des sociétés telles que F5, qui fournissent des solutions de sécurité web et de protection contre les acteurs malveillants.

* L'action de la société a progressé d'environ 5 % enséance prolongée.

* La société a relevé ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires à une fourchette comprise entre 7% et 8%, contre une fourchette comprise entre 5% et 6% précédemment.

* Elle prévoit un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre compris entre 820 et 840 millions de dollars, contre des estimations de 818,8 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* F5 a annoncé un chiffre d'affaires de 812 millions de dollars pour le deuxième trimestre , dépassant les estimations de 781 millions de dollars.

* La société a annoncé un bénéfice par action de 2,58 dollars, contre2,48dollarspar action il y a un an.