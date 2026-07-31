ExxonMobil n'atteint pas les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre, bien qu'il ait enregistré son plus haut niveau depuis quatre ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le résultat ajusté progresse de 67 % par rapport au premier trimestre, pour atteindre 14,7 milliards de dollars

* La production du deuxième trimestre recule à 4,5 millions de boepd, contre 4,6 millions de boepd

* Environ 450 000 barils équivalent pétrole par jour sont hors production au Qatar, selon le directeur financier

* La production du bassin du Permien a dépassé 1,8 million de barils par jour

(Ajout des résultats de la division au paragraphe 9; citation d'un analyste au paragraphe 10) par Sheila Dang

ExxonMobil XOM.N n’a pas atteint vendredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, même si les prix élevés du pétrole et l’amélioration des marges de raffinage induites par la guerre en Iran lui ont permis d’enregistrer son plus gros bénéfice trimestriel depuis quatre ans. Le bénéfice ajusté du plus grand groupe pétrolier américain en termes de capitalisation boursière a progressé de 67 % par rapport au premier trimestre pour s’établir à 14,7 milliards de dollars, soit 3,52 dollars par action, mais est resté en deçà des estimations consensuelles des analystes compilées par LSEG, qui s’élevaient à 3,60 dollars par action.

Ce bénéfice trimestriel a néanmoins plus que doublé par rapport à l’année dernière, ce qui pourrait attirer davantage l’attention du président américain Donald Trump , qui a demandé le mois dernier l’ouverture d’une enquête sur les compagnies pétrolières qu’il a accusées de pratiquer des "prix abusifs" .

Neil Hansen, directeur financier d’Exxon, a déclaré que les résultats sous-jacents de la société étaient solides et a attribué cet écart aux "fluctuations extrêmes" des prix des matières premières et des marges, difficiles à modéliser. Chevron CVX.N , autre géant pétrolier américain, a dépassé les estimations des analystes pour le deuxième trimestre, tout comme son homologue européen Shell SHEL.L , tandis que les résultats trimestriels du géant français TotalEnergies

TTEF.PA ont répondu aux attentes.

"Le deuxième trimestre a été marqué par des perturbations, mais s’est distingué par notre capacité d’exécution", a déclaré Darren Woods, directeur général d’Exxon, dans un communiqué. "À mesure que les conditions évoluaient, nous avons acheminé nos produits là où ils étaient nécessaires." L'action Exxon a reculé d'environ 2 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, avant de regagner une partie de ses pertes.

Bien que les États-Unis et l’Iran se soient mis d’accord sur un cessez-le-feu en avril, les deux parties restent en désaccord sur les termes d’un accord de paix, notamment sur les modalités de reprise du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, par lequel transite normalement un cinquième des approvisionnements énergétiques mondiaux. L’incertitude entourant ce cessez-le-feu fragile a fait grimper le cours de clôture moyen du Brent, référence du marché, à 96,68 dollars le baril, soit une hausse de 23 % par rapport aux trois premiers mois de l’année. Le résultat ajusté d’Exxon dans le secteur amont pour la période s’est élevé à 9,2 milliards de dollars, et le bénéfice ajusté du raffinage à 4,1 milliards de dollars, tous deux en hausse par rapport au trimestre précédent. Ces deux chiffres se sont toutefois révélés inférieurs aux prévisions des analystes, le conflit au Moyen-Orient continuant de peser sur certaines activités, selon Biraj Borkhataria, analyste chez RBC Capital Markets.

"Compte tenu de la position surpondérée d'Exxon au Qatar et de l’absence de voies d’exportation alternatives pour le GNL qatari, nous pensons que cela pèsera sur le sentiment tant que la guerre se poursuivra", a-t-il écrit dans une note de recherche.

UNE PARTIE DE LA PRODUCTION DU MOYEN-ORIENT RESTE À L'ARRÊT La production totale d’Exxon a légèrement reculé à 4,5 millions de barils équivalent pétrole par jour au deuxième trimestre, contre 4,6 millions de bep/j au cours des trois premiers mois de l’année. Environ 450 000 barils par jour de perte de production sont liés à l’arrêt de la production de gaz naturel liquéfié au Qatar, suite aux attaques iraniennes contre des installations énergétiques cette année.

"Cette production reste en grande partie à l'arrêt. La production de GNL est quasi nulle", a déclaré Hansen. Il a précisé que le Qatar continuait à produire environ 150 000 barils équivalent pétrole par jour de gaz domestique, tandis qu’un gisement pétrolier aux Émirats arabes unis produisait 250 000 barils par jour, avec environ 50 000 barils par jour hors service. Cependant, Exxon ne pourra comptabiliser les revenus issus de cette production qu’une fois que les expéditions auront repris et qu’elle pourra vendre ces barils, a ajouté Hansen. Ces pertes ont été compensées par la production du bassin du Permien aux États-Unis, qui a atteint un niveau record de plus de 1,8 million de barils par jour au deuxième trimestre. En Guyane, une cinquième plate-forme de production flottante devrait entrer en service au quatrième trimestre et augmentera la capacité de production de 250 000 barils par jour. Si le détroit d’Ormuz reste fermé pendant tout le troisième trimestre, la production du Moyen-Orient serait réduite d’environ 750 000 barils équivalent pétrole par jour par rapport à l’année dernière, a indiqué Exxon. Malgré des résultats inférieurs aux prévisions, ces chiffres marquent un revirement par rapport au premier trimestre, au cours duquel Exxon avait enregistré une importante perte comptable de plusieurs milliards de dollars liée à des opérations de couverture financière concernant la livraison de certaines cargaisons. Exxon a versé 4,3 milliards de dollars de dividendes et racheté pour 5,1 milliards de dollars d’actions au cours du trimestre, se maintenant ainsi sur la bonne voie pour atteindre son objectif de rachat d’actions à hauteur de 20 milliards de dollars cette année. Hansen a déclaré que la société, qui a réduit sa dette nette de 7 milliards de dollars au deuxième trimestre, se concentrait sur l’amélioration de son bilan avant d’augmenter les dividendes et les rachats d’actions. L'action Exxon a progressé de 28% depuis le début de l'année, soit un peu moins que l'indice S&P 500 du secteur de l'énergie, qui affiche une hausse de 29%.