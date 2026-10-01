ExxonMobil et TotalEnergies sortent vainqueurs de l'enchère de pétrole au comptant au Brésil

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La compagnie pétrolière publique brésilienne PPSA a vendu 2 millions de barils de pétrole lors d'une vente aux enchères au comptant dont ExxonMobil XOM.N et TotalEnergies TTEF.PA sont sortis vainqueurs, a-t-elle annoncé jeudi.

ExxonMobil a acquis environ 1 million de barils provenant du gisement de Bacalhau, tandis que TotalEnergies s'est adjugé un volume similaire provenant du gisement de Buzios, a précisé la PPSA. D'autres lots, totalisant 4 millions de barils, n'ont pas trouvé preneur et devraient être remis aux enchères la semaine prochaine.