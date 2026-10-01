Wall Street clôture en petite hausse, soulagée par la détente des taux obligataires

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a terminé en légère hausse jeudi, profitant d'une accalmie sur le marché obligataire après la récente flambée des taux et d'un regain d'intérêt pour le secteur des semi-conducteurs.

L'indice élargi S&P 500 s'est octroyé 0,19% tandis que l'indice Nasdaq et le Dow Jones ont terminé proches de l'équilibre, grappillant tous les deux 0,04%.

"La Bourse est parvenue à se reprendre" après son repli matinal, "aidée par la détente des taux obligataires" en séance, résument les analystes de Briefing.com.

Après avoir touché jusqu'à 5,34%, un niveau plus vu depuis 2002, le rendement des emprunts de l'Etat américain à dix ans a finalement nettement reflué, évoluant autour de 5,24% vers 20H15 GMT.

"Les rendements obligataires ont atteint de tels niveaux que les investisseurs y voient peut-être un point d'entrée intéressant pour sécuriser des taux inédits depuis des décennies", estime auprès de l'AFP Sam Stovall, analyste de CFRA.

Lorsque la demande pour les bons du Trésor augmente, leurs taux baissent tandis que leurs prix montent.

La place new-yorkaise a aussi quelque peu profité de "la solidité du secteur technologique", selon les experts de Briefing.com.

Dans le rouge en début de séance, le spécialiste des puces Micron a finalement pu profiter de ses bons résultats trimestriels publiés la veille.

L'entreprise a dévoilé des prévisions nettement supérieures aux attentes, faisant état d'une forte demande pour les puces mémoire destinées au développement de l'IA.

Le titre Micron a gagné 3,03% à 1.097,39 dollars.

Il a emporté dans son sillage certains géants du secteur des semi-conducteurs, à l'image de Nvidia (+1,09%), AMD (+0,65%), SK hynix (+5,08%) ou TSMC (+0,67%).

"La technologie est le secteur le moins sensible à la hausse des taux", note par ailleurs M. Stovall.

A la cote, l'action du géant du jouet Mattel s'est envolée de 18,80% à 15,04 dollars après des informations de presse selon lesquelles l'entreprise a reçu une marque d'intérêt du groupe de marketing Authentic Brands.

Selon le Wall Street Journal, le propriétaire des marques Barbie, Hot-Wheels ou encore Fisher-Price a été approché par Authentic Brands "pour discuter d'une offre qui pourrait valoriser Mattel à plus de 20 dollars par action, ou autour de 6 milliards voire davantage".

The Walt Disney Company a perdu 3,37% à 101,37 dollars après que des médias américains ont fait état d'une nouvelle vague de licenciements au sein du groupe.

L'entreprise a procédé à plusieurs réductions d'effectifs ces dernières années. Des médias spécialisés ont ainsi rapporté qu'environ 1.000 employés avaient quitté Disney en avril, après l'arrivée du nouveau directeur général Josh D'Amaro.

Les investisseurs ont accueilli peu après la clôture les résultats contrastés du géant Nike.

Le spécialiste des équipements sportifs a affiché un bénéfice net par action - élément particulièrement scruté par les marchés - au-dessus des attentes. Mais son chiffre d'affaires est moins bon qu'escompté.

Le groupe traverse une période difficile avec une chute de cours en Bourse de plus de 40% depuis le début de l'année.

Le titre perdait 4,64% à 33,47 dollars dans les échanges électroniques après la fermeture de Wall Street.

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