Les employés de bureau de Boeing ont approuvé l'offre de convention collective, écartant ainsi la menace d'une grève

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* Environ 68 % des membres de la branche professionnelle du syndicat et 53 % de ceux de la branche technique soutiennent l'accord

* L'approbation de la convention collective met fin au risque de retards dans la certification du 737 MAX 10 et du 777-9

* Le syndicat estime que Boeing doit rétablir la confiance et placer l'ingénierie au cœur de ses activités

(Ajout d'un commentaire de Boeing au paragraphe 7)

par Shivansh Tiwary et Dan Catchpole

BA.N , le plus grand syndicat des cols blancs de Boeing, a déclaré jeudi que ses membres avaient approuvé une offre contractuelle améliorée, mettant ainsi fin aux craintes qu’une grève ne bloque les travaux sur deux avions de ligne dont la mise en service a longtemps été retardée et ne ralentisse le rythme des livraisons.

La Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA), qui représente environ 17 000 salariés de Boeing, a indiqué que ses deux unités de négociation avaient voté en faveur de la nouvelle offre, d’une durée de quatre ans.

« Nous avons remporté de nombreuses victoires que certains jugeaient totalement hors de portée au début de ce cycle de négociations. Tous ces acquis n’auraient pas été possibles sans vos actions individuelles et notre force collective », a déclaré l’équipe de négociation de la SPEEA dans un communiqué public adressé à ses membres.

Les syndiqués doivent désormais « travailler avec Boeing et, si nécessaire, faire pression sur la direction de Boeing » afin de rétablir « la confiance avec les adhérents, qui s’est érodée au cours des dernières décennies » et de « replacer les professionnels et les techniciens de l’aérospatiale au cœur de l’univers de Boeing », ajoute le communiqué.

La crise du 737 MAX de Boeing, qui a débuté par deux accidents mortels en 2018 et 2019, a révélé des problèmes généralisés de sécurité et de qualité au sein de l’entreprise, que les détracteurs ont attribués à l’importance croissante accordée par la direction aux résultats financiers au cours des dernières décennies.

La ratification de la convention collective soulage Boeing, apaisant les craintes d’une grève potentielle dès le 7 octobre, au lendemain de l’expiration des conventions collectives actuelles.

« Nous sommes satisfaits du résultat du vote. Nous sommes impatients de travailler avec notre équipe pour soutenir la reprise continue de notre entreprise et respecter nos engagements envers nos clients, aujourd’hui comme à l’avenir », a déclaré Ben Nimmergut, vice-président de Boeing et ingénieur en chef fonctionnel chargé de l’ingénierie de production, dans un communiqué.

Un arrêt de travail aurait pu retarder les démarches essentielles de certification des avions à fuselage étroit 737 MAX 10 et à fuselage large 777X, tout en perturbant les projets de l’entreprise visant à augmenter la production et à accélérer les livraisons.

La proposition de convention collective prévoyait une augmentation salariale garantie de 10 % dès la ratification, ainsi que des augmentations annuelles de 4 % et la possibilité d’une hausse supplémentaire de 2 % liée à la performance.

Environ 68 % des membres de la section des cadres, qui regroupe quelque 13 000 ingénieurs et scientifiques, ont voté en faveur de l’accord, tout comme plus de 53 % des membres de la section technique, représentant environ 4 000 concepteurs, analystes et techniciens. Les deux sections négocient ensemble mais votent séparément.

Les membres des unités professionnelles et techniques avaient auparavant rejeté l’offre initiale de Boeing , qui liait les augmentations garanties à l’inflation, plafonnées à 3 %, avec jusqu’à 2,5 % supplémentaires en fonction des performances.

La dernière grève de la SPEEA contre Boeing remonte à 2000, lorsque les ingénieurs et les techniciens avaient cessé le travail pendant 40 jours dans le cadre d’un conflit portant sur les salaires et les avantages sociaux.

Ce mouvement de grève, qui avait affecté la production et les livraisons d’avions commerciaux, a été l’une des plus importantes grèves des cols blancs de l’histoire des États-Unis.