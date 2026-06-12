Exxon Mobil étudie la possibilité de racheter la société australienne Woodside Energy, selon Bloomberg News

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Exxon Mobil Corp XOM.N étudie actuellement plusieurs cibles d'acquisition potentielles, dont le groupe australien Woodside Energy WDS.AX , a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Toute opération concernant Woodside renforcerait encore la position du géant pétrolier américain dans le secteur du gaz naturel liquéfié (LNG), un secteur que les grandes entreprises énergétiques considèrent de plus en plus comme un domaine de croissance clé, la demande croissante en électricité stimulant la consommation de gaz.

Selon Bloomberg, Woodside est l'une des nombreuses cibles qu'Exxon a évaluées.

Les actions de Woodside cotées aux États-Unis ont progressé de 6 % en début de séance, tandis que celles d'Exxon ont gagné 0,7 %.

Woodside a refusé de commenter. Exxon n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.