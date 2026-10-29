Exxon et Chevron annulent les déplacements de leurs dirigeants à l'ADIPEC aux Émirats arabes unis

Les compagnies pétrolières américaines ExxonMobil XOM.N et Chevron CVX.N ont annulé la participation de leurs dirigeants au plus grand salon pétrolier des Émirats arabes unis prévu la semaine prochaine, invoquant des raisons de sécurité, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

Le directeur général d'Exxon, Darren Woods, devait assister à la conférence d'Abou Dhabi, connue sous le nom d'ADIPEC, tandis que Chevron devait être représenté par son président en charge de l'amont, Clay Neff, ont précisé ces sources.

Exxon et Chevron n'ont pas souhaité faire de commentaires. L'ADNOC, la société énergétique publique des Émirats arabes unis, a renvoyé toute question à l'organisateur de l'événement, DMG.

“La participation américaine est très forte, avec plus de 120 entreprises exposantes – ce qui en fait la deuxième plus importante représentation nationale après la Chine”, a déclaré DMG dans un communiqué. L'ADIPEC devrait enregistrer une participation record cette année, avec des visiteurs attendus de plus de 170 pays, a précisé DMG .

La liste des intervenants américains du secteur confirmés pour l'ADIPEC, fournie par DMG, ne comprenait ni Exxon ni Chevron.

Les craintes de nouvelles attaques américaines contre l'Iran et de ripostes de Téhéran ont secoué les marchés pétroliers ces derniers jours. Le président américain Donald Trump avait déclaré qu'il ne lancerait pas d'attaque contre l'Iran avant les élections de mi-mandat américaines du 3 novembre, mais vendredi, il a indiqué que les États-Unis pourraient mener une nouvelle opération militaire contre l'Iran.

LA DERNIÈRE CONFÉRENCE A CONNU DES PERTURBATIONS

Aucune attaque visant les Émirats arabes unis n'a été perpétrée par l'Iran depuis le mois de mai.

Le programme en ligne de la conférence mentionnait toujours d'autres hauts dirigeants, tels que Meg O'Neill, directrice générale de BP BP.L , et Anders Opedal, directeur général d'Equinor EQNR.OL .

Le département d'État américain a ordonné la semaine dernière à certains diplomates de quitter l'Arabie saoudite, qui a été confrontée ce mois-ci à des attaques quasi quotidiennes menées par les Houthis yéménites, alignés sur l'Iran. Des responsables américains ont également déclaré à Reuters qu'ils prévoyaient de rapatrier les membres des familles de plusieurs autres missions américaines dans la région.

L'ADIPEC est la dernière conférence en date à subir les perturbations liées au conflit. Au début du mois, plusieurs hauts dirigeants du secteur de l'énergie ont été retirés du programme du WPC Energy Congress à Riyad. La conférence s'est tout de même tenue malgré les attaques meurtrières contre la capitale saoudienne revendiquées par les Houthis.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))