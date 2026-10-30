Les États-Unis approuvent la vente de missiles Patriot à l'Ukraine pour un montant de 2,1 milliards de dollars

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(Ajoute des détails sur les frappes russes au quatrième paragraphe, la chronologie au cinquième paragraphe, JUMPSTART aux paragraphes 6 à 8,)

par Mike Stone

Le département d’État américain a annoncé vendredi avoir approuvé la vente de 500 missiles Patriot PAC-3 à l’Ukraine pour un montant estimé à 2,1 milliards de dollars, ce qui constituerait l’une des mesures les plus importantes en matière de fourniture d’armes défensives à Kyiv depuis le début du second mandat de Donald Trump.

L’Ukraine financera ces missiles intercepteurs grâce à des contributions du Canada, de l’Allemagne et de la Norvège acheminées par le biais d’un programme appelé « US JUMPSTART », ainsi qu’à des fonds nationaux financés par le prêt de soutien à l’Ukraine accordé par l’Union européenne, a indiqué le Département d’État dans un communiqué.

Ce programme utilise les dons des alliés pour acheter des armes, des services et des formations destinés à l’Ukraine afin de soutenir sa légitime défense suite à l’invasion russe, selon le site web du Pentagone.

L’Ukraine affirme depuis longtemps qu’elle a un besoin urgent de missiles intercepteurs supplémentaires pour abattre les vagues croissantes de missiles que l’armée russe tire sur le pays. Le système de missiles Patriot est l’arme la plus efficace pour contrer les missiles balistiques à grande vitesse.

Jeudi, une frappe de drone russe a tué au moins 14 personnes sur un quai de gare bondé de la ville ukrainienne de Dnipro, tandis que cinq personnes ont trouvé la mort lors de frappes menées en journée contre deux autres villes de province et qu’une frappe de missile en fin de soirée a fait un mort dans la capitale, Kyiv, ont indiqué les autorités.

Les retards dans les livraisons de missiles ont exacerbé les tensions entre l’Ukraine et les États-Unis après que le président Donald Trump a annoncé un accord sur le diesel avec la Russie et critiqué Zelensky pour le refus de l’Ukraine de mettre fin aux attaques contre les raffineries russes.

Le président Volodimir Zelensky a déclaré en début de semaine que l’Ukraine attendait depuis près d’un mois que les États-Unis valident des livraisons cruciales de missiles, alors que la Russie intensifiait ses attaques contre les infrastructures énergétiques et civiles.

L’Ukraine ne recevra pas ces missiles intercepteurs dans l’immédiat.

Les ventes d’armes prennent généralement des années à se concrétiser, mais compte tenu du besoin urgent de l’Ukraine en armes défensives, ces missiles Patriot pourraient être acheminés vers Kyiv dans des délais plus courts.

Le programme JUMPSTART a été utilisé en août pour acheter 3 350 missiles de croisière lancés depuis les airs, d’une valeur de 825 millions de dollars, fabriqués par Zone 5 Technologies et CoAspire.

Lockheed Martin LMT.N est le principal contractant pour la vente des intercepteurs Patriot.

Les États-Unis ont fourni de grandes quantités d’armes à leurs alliés tout en utilisant des munitions dans le cadre de leurs propres opérations militaires en Iran, ce qui suscite des inquiétudes quant aux stocks d’armes clés de défense aérienne et d’armes à guidage de précision.

En juillet, l’armée américaine a attribué à Lockheed un contrat d’une valeur pouvant atteindre 58,6 milliards de dollars pour la production de missiles intercepteurs Patriot.

Lockheed a déclaré que cet accord lui permettrait de tenir sa promesse de tripler la capacité de production du PAC-3 MSE d’ici fin 2030 et d’augmenter de 50 % le nombre d’emplois dans son usine de Camden, en Arkansas, passant de 1 200 à environ 1 850. Lockheed avait précédemment annoncé que la production de missiles intercepteurs Patriot PAC-3 passerait à 2 000 unités par an.

Les négociateurs du Pentagone font pression sur les sous-traitants pour qu’ils accélèrent considérablement le rythme, les accords de production provisoires conclus plus tôt cette année étant au cœur des efforts visant à augmenter la production de missiles.