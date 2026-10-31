Fléchettes : Sherrock crée la surprise face à Littler et remporte le jackpot Netflix des fléchettes

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Vendredi, lors d’une émission spéciale de fléchettes diffusée en direct sur Netflix, Fallon Sherrock a battu Luke Littler et remporté un prix de 501 000 £ (environ 671 089 $), créant ainsi la surprise devant un public international réuni au Manchester Central.

Sherrock a terminé son 501 en 43 fléchettes sur le double haut pour remporter une manche unique contre Littler, mettant ainsi fin à la compétition après que 14 challengers précédents aient échoué à battre le double champion du monde.

La joueuse de 32 ans, originaire de Milton Keynes, a remporté le « bull-off » pour obtenir le premier lancer et a réalisé une manche en 15 fléchettes sous une pression intense, le format de la compétition étant conçu pour se terminer dès qu’un challenger battait Littler.

Sa fléchette victorieuse a déclenché des célébrations dans l’arène, tandis que Sherrock, l’une des joueuses les plus emblématiques du monde des fléchettes féminines, remportait le plus gros prix de sa carrière.

“Honnêtement, je ne trouve pas les mots pour décrire ce que je ressens, surtout avec Rory ici,” a déclaré Sherrock lors d’une interview sur scène avec le présentateur Gary Lineker, en référence à son fils.

“C’est la première fois qu’il assiste à un événement de ce genre. C’était merveilleux. Désolée, je suis vraiment sans voix en ce moment. C’était un moment formidable et je m’en souviendrai pour toujours.”

Sherrock, coiffeuse de formation, est devenue une figure pionnière de ce sport depuis qu’elle est entrée dans l’histoire lors du Championnat du monde de fléchettes PDC 2020, en décembre 2019.

Surnommée la “Reine du Palace”, elle est devenue la première femme à remporter un match lors de ce tournoi en battant Ted Evetts, avant d’enchaîner avec une autre victoire contre Mensur Suljovic.

“De classe mondiale,” a déclaré Littler. “J’ai apprécié chaque instant: la publicité, les séances photo, tout ce qui a mené à ce moment. Ça s’est bien passé. Peut-être que Netflix nous permettra de recommencer l’année prochaine.”

(1 dollar = 0,7465 livre)