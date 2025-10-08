Exxon envisage de revenir en Irak pour explorer le champ pétrolifère de Majnoon, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse du porte-parole d'ExxonMobil au paragraphe 4)

La major pétrolière Exxon Mobil XOM.N envisage de revenir en Irak après une interruption de près de deux ans en signant des accords qui jetteraient les bases de l'exploration du gisement géant de Majnoon, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes au fait du dossier.

Majnoon, situé à 60 km (37 miles) de Bassora, dans le sud de l'Irak, est l'un des champs pétrolifères les plus riches du monde, avec environ 38 milliards de barils en place.

Exxon prévoit de signer un protocole d'accord avec Basra Oil et la compagnie pétrolière nationale irakienne SOMO dans les prochains jours, selon le rapport publié mardi.

"Exxon Mobil est en discussion avec le ministère irakien du pétrole, car nous cherchons régulièrement des opportunités pour optimiser notre portefeuille avantageux", a déclaré un porte-parole d'ExxonMobil à Reuters.

Bassora, SOMO et l'ambassade d'Irak à Washington n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'accord potentiel devrait également inclure des discussions concernant l'infrastructure d'exportation et d'éventuels projets de commercialisation du pétrole dans le sud de l'Irak, selon le rapport.

Le mois dernier, l'agence de presse nationale irakienne INA a rapporté que SOMO était en pourparlers avancés avec Exxon au sujet d'un éventuel accord visant à sécuriser la capacité de stockage à Singapour en utilisant des réservoirs appartenant à la major pétrolière américaine.

Au cours des deux dernières années, l'Irak a signé des accords avec plusieurs sociétés pétrolières qui s'étaient auparavant retirées du pays, notamment Chevron CVX.N , la société française TotalEnergies TTEF.PA et la major pétrolière britannique BP BP.L .