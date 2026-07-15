EXPLICATION-Pourquoi les menaces iraniennes et houthistes pesant sur la navigation en mer Rouge revêtent désormais une importance accrue pour le pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 8 juin pour tenir compte de la reprise des hostilités entre l'Iran et les États-Unis, ainsi que du tir de missiles par les Houthis sur un aéroport saoudien)

L’Iran a averti que sa campagne visant à étouffer les marchés énergétiques mondiaux pourrait s’étendre du détroit d’Ormuz à la voie maritime vitale de la mer Rouge si les attaques américaines se poursuivaient, une menace qui repose sur ses alliés houthis au Yémen.

Voici pourquoi cela est important et ce que cela signifie pour la guerre en Iran et la crise énergétique mondiale:

QUELLE EST L'AMPLEUR DU RISQUE POUR LES MARCHÉS ÉNERGÉTIQUES MONDIAUX? La fermeture du détroit de Bab el-Mandeb — porte d’entrée de la mer Rouge — ouvrirait un nouveau front dans la crise énergétique et le conflit global qui oppose l’Iran aux États-Unis.

Le détroit d’Ormuz étant déjà perturbé, la mer Rouge constitue désormais une voie de sortie alternative cruciale pour le pétrole du Golfe et d’autres produits. Toute perturbation grave au niveau de Bab el-Mandeb ferait planer la menace d’une fermeture simultanée des deux principales voies d’exportation de pétrole de la région.

Le blocus partiel d’Ormuz par l’Iran, après l’attaque menée par Israël et les États-Unis le 28 février, a perturbé la plupart des exportations de pétrole et d’autres marchandises en provenance du Golfe, provoquant une hausse des prix et un choc énergétique mondial.

L’Arabie saoudite a réagi en réacheminant plus de 70 % de ses exportations quotidiennes habituelles de brut vers le port de Yanbu, sur la mer Rouge. Les expéditions au départ de Yanbu se sont élevées en moyenne à 4 millions de barils par jour ces dernières semaines, selon les données de Kpler et Signal Ocean, contre environ 973.000 bpd à la même période l’année dernière.

Le volume total de pétrole transitant par Bab el-Mandeb s’est élevé à 7,4 millions de bpd en juin, soit environ 7 % de la production mondiale de pétrole selon les données de Kpler, contre 4,2 millions de bpd l’année dernière.

Cela a constitué une bouée de sauvetage pour le marché de l’énergie, contribuant à maintenir les prix mondiaux du pétrole à un niveau bas, et l’Arabie saoudite envisage actuellement une extension de son oléoduc vers la côte de la mer Rouge, a rapporté Reuters la semaine dernière. Toute perturbation prolongée du trafic maritime en mer Rouge par les Houthis, y compris d’éventuelles attaques contre des navires ou des ports, pourrait constituer un problème majeur. Lorsque les Houthis avaient lancé des attaques contre le trafic maritime en mer Rouge en novembre 2023, les exportations de pétrole du Golfe s’effectuaient sans encombre, de sorte que les cargaisons n’avaient pas été interrompues. Cette fois-ci, elles sont en cours de chargement sur place.

QUI SONT LES HOUTHIS ET L'IRAN PEUT-IL LES AMENER À FERMER LES VOIES D'ACCÈS ÉNERGÉTIQUES DE LA MER ROUGE? Les Houthis a vu le jour dans le nord du Yémen dans les années 1990 en tant que mouvement militaire, politique et religieux, menant des guerres de guérilla contre le gouvernement de Sanaa.

Ils sont engagés depuis plus d’une décennie dans une guerre civile contre le gouvernement, soutenu par l’Arabie saoudite et reconnu par la communauté internationale, et ont attaqué leurs voisins du Golfe à l’aide de missiles et de drones.

Cependant, la trêve conclue en 2022 entre les belligérants du pays a globalement tenu jusqu’à cette semaine, lorsque le gouvernement yéménite reconnu internationalement a déclaré avoir frappé l’aéroport de Sanaa pour empêcher l’atterrissage d’un avion iranien.

Les Houthis ont accusé l’Arabie saoudite d’être responsable de cet incident et ont tiré des missiles sur l’aéroport d’Abha, situé dans le sud-ouest montagneux du royaume.

Un haut responsable houthi, Mohammad al-Farah, membre du bureau politique, a ensuite averti, dans une interview publiée sur le site de la chaîne iranienne Press TV, que si la situation continuait à s’aggraver, le détroit de Bab el-Mandeb serait fermé.

L’Iran soutient les Houthis dans le cadre de son "Axe de la résistance" régional, qui comprend le Hezbollah libanais et les milices chiites irakiennes, bien que ses liens avec le mouvement yéménite soient moins évidents qu’avec ces autres groupes. Les Houthis ne reconnaissent pas le Guide suprême iranien comme leur autorité religieuse suprême, contrairement au Hezbollah et aux groupes irakiens. Leurs motivations sont principalement nationales, bien que le groupe soit idéologiquement aligné sur l’Iran.

Les États-Unis affirment que l’Iran a armé, financé et formé les Houthis avec l’aide du Hezbollah. Les Houthis nient être un mandataire de l’Iran et affirment développer leurs propres armes. On ignore jusqu’où le groupe serait prêt à aller pour le seul compte de l’Iran.

QUE S’EST-IL PASSÉ LORSQUE LES HOUTHIS ONT ATTAQUÉ DES NAVIRES EN MER ROUGE PAR LE PASSÉ?

Après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et la campagne dévastatrice menée par Israël à Gaza, les Houthis ont commencé à tirer sur Israël et sur des navires en mer Rouge, affirmant agir ainsi en soutien aux Palestiniens. Ces attaques ont gravement perturbé le trafic maritime mondial, contraignant Maersk, Hapag-Lloyd et d’autres grandes compagnies à contourner l’Afrique — un itinéraire bien plus long et plus coûteux. Une mission menée par les États-Unis visant à rétablir la libre navigation en mer Rouge a donné lieu à des frappes répétées contre des cibles houthistes et à une campagne défensive qui a permis d’abattre des centaines de drones et de missiles.

Mais certaines attaques des Houthis se sont poursuivies jusqu’à l’été dernier, pour ne prendre fin définitivement qu’avec le cessez-le-feu à Gaza en octobre. Le mois dernier, ils ont déclaré qu’ils interdiraient aux navires liés à Israël de circuler en mer Rouge après que ce dernier eut renouvelé ses attaques militaires contre l’Iran . Toutefois, cette menace n’a jamais été mise à exécution et les groupes maritimes Maersk et Hapag-Lloyd reprennent certaines liaisons en mer Rouge qu’ils avaient abandonnées lors des attaques des Houthis l’année dernière, a indiqué Maersk la semaine dernière.

QU'ONT-ILS FAIT PENDANT LA DERNIÈRE GUERRE CONTRE L'IRAN?

Alors que le Hezbollah et les groupes irakiens se sont rapidement joints à la guerre en lançant des roquettes et des drones après les premières frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, les Houthis sont restés relativement discrets.

Le chef du groupe, Abdul Malik al-Houthi, a déclaré le 5 mars: "Nos doigts sont sur la gâchette à tout moment si l'évolution de la situation l'exige".

Les commandants iraniens ont averti à plusieurs reprises que les Houthis pourraient entrer en guerre. Le commandant de la Force Qods des Gardiens de la Révolution, Esmaeil Qaani, a déclaré le 1er juin qu’ils pourraient bloquer la mer Rouge.

Mais les Houthis sont restés globalement discrets, se contentant de quelques attaques à la roquette et au drone contre Israël fin mars et début avril.

Cela s'explique peut-être par la volonté de garder en réserve la menace d'une fermeture de la mer Rouge en cas d'escalade plus importante, ou par la réticence du groupe à entrer en guerre et à mettre fin à son propre cessez-le-feu de longue date avec l'Arabie saoudite.