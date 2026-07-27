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Expand Energy va acquérir Twin Eagle pour 1,25 milliard de dollars
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 13:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Expand Energy EXE.O a annoncé lundi qu'elle allait acquérir Twin Eagle Holdings, une société privée spécialisée dans la commercialisation de gaz naturel, auprès de Five Point Infrastructure, pour 1,25 milliard de dollars.

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