Expand Energy va acquérir Twin Eagle pour 1,25 milliard de dollars

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Expand Energy EXE.O a annoncé lundi qu'elle allait acquérir Twin Eagle Holdings, une société privée spécialisée dans la commercialisation de gaz naturel, auprès de Five Point Infrastructure, pour 1,25 milliard de dollars.