EXCLUSIF-Selon certaines sources, la société chinoise Hengli annule ses achats de pétrole en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient et réduit sa production

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* Selon certaines sources, ces annulations concerneraient au moins 6 millions de barils de pétrole brut

* Les raisons de ces annulations restent floues

* Les volumes de raffinage de brut de Hengli ont été réduits à 50 % en raison de la baisse des stocks, selon certaines sources

par Chen Aizhu et Trixie Yap

La société chinoise Hengli Petrochemical, sanctionnée par les États-Unis pour avoir prétendument acheté du pétrole iranien, a annulé ses récents achats de brut non iranien, ont indiqué cinq sources du secteur, ce qui a contraint l'entreprise à réduire encore davantage ses activités de raffinage alors que ses stocks s'épuisent.

Ces annulations inhabituelles interviennent quelques semaines seulement après que Reuters a rapporté que le raffineur avait acheté des cargaisons en provenance d’Afrique de l’Ouest et du Moyen-Orient, dans le but d’être retiré de la liste de Washington .

Le raffineur a annulé des contrats portant sur au moins 6 millions de barils de brut, ont indiqué trois des sources informées du dossier.

Parmi celles-ci figuraient 2 millions de barils de pétrole d’Afrique de l’Ouest livrés le mois dernier dans des réservoirs de stockage situés dans l’est de la Chine et appartenant à un tiers, ainsi que deux autres cargaisons de 2 millions de barils de brut du Moyen-Orient dont la livraison était prévue en juillet, ont-elles précisé.

L’une des cargaisons en provenance du Moyen-Orient a été revendue, selon l’une des sources. Toutes les sources ont souhaité garder l’anonymat, le sujet étant sensible.

La raison de ces annulations — qui n’avaient pas été signalées auparavant — n’était pas claire.

Hengli, l’un des plus grands raffineurs indépendants de Chine, n’a pas répondu aux e-mails sollicitant des commentaires et les appels passés aux responsables de l’entreprise sont restés sans réponse.

Les États-Unis ont imposé des sanctions à la raffinerie en avril. Peu après, Hengli a nié avoir eu des relations commerciales avec l’Iran.

La semaine dernière, Washington a levé les sanctions sur le pétrole iranien pour une durée de 60 jours dans le cadre d’un accord de paix provisoire, et l’Iran a accéléré ses chargements de pétrole, mais on ignore encore qui pourrait être l’acheteur dans le cadre de cette nouvelle dérogation.

LES ANNULATIONS SONT RARES

Il est rare que les grands raffineurs annulent des contrats à la dernière minute ou ne les honorent pas, ont indiqué des traders, ajoutant que ces annulations pourraient jeter une ombre sur les futures transactions et partenariats.

«C’est un coup dur pour son équipe commerciale, qui s’est donnée tant de mal, en frappant à la porte de nombreux partenaires pour reconquérir le marché traditionnel», a déclaré l’une des sources, qui fait partie des fournisseurs.

Hengli avait structuré chaque achat via une chaîne d’approvisionnement impliquant plusieurs négociants afin de minimiser tout risque de sanctions pour les parties concernées, ont précisé les sources.

L’une des sources a indiqué qu’il était donc difficile de déterminer quelles entreprises avaient subi des pertes. On ignore également si Hengli a indemnisé les vendeurs.

La raffinerie a déclaré fin avril que son usine de 400 000 barils par jour, située dans le nord-est de la Chine, disposait de stocks de pétrole brut correspondant à plus de trois mois de consommation, et qu’elle chercherait une voie juridique pour être retirée de la liste des sanctions.

Incapable d’acheter du pétrole non sanctionné pour reconstituer ses stocks, Hengli a dû réduire encore davantage son volume de raffinage, ont indiqué deux de ces sources.

Elle a fermé l'une de ses deux unités de distillation de brut d'une capacité de 200 000 barils par jour fin juin, réduisant ainsi le taux d'exploitation de la raffinerie à 50 %, selon l'une des deux sources et une autre source indépendante.

La raffinerie fonctionnait à environ 70 % de sa capacité au début du mois de juin et à plus de 80 % en mai, a rapporté Reuters.