Angleterre: Boehly et Walter envisagent la vente de leurs parts dans Chelsea

( AFP / GLYN KIRK )

Les milliardaires américains Todd Boehly et Mark Walter envisagent de vendre leur participation au sein de Chelsea à l'actionnaire majoritaire du club anglais de foot, la société de capital-investissement Clearlake Capital, a rapporté lundi la presse britannique.

Boehly et Walter, qui respectivement préside et siège au conseil d'administration des "Blues", s'étaient associés avec Clearlake Capital pour racheter le club en mai 2022 au Russe Roman Abramovich, pour 2,5 milliards de livres sterling (environ 2,9 Mds EUR).

Clearlake Capital possède environ 62% des parts, mais Boehly, bien qu'étant actionnaire minoritaire, a longtemps incarné le visage de la nouvelle ère, notamment pour avoir brièvement occupé la fonction de directeur sportif.

Boehly et Walter possèdent chacun environ 13% du capital, la dernière partie étant sous le contrôle de l'homme d'affaires Hansjörg Wyss.

Ces deux dernières années, la presse anglaise a relayé les frictions entre Clearlake Capital et Boehly, sur fonds de résultats décevants malgré des centaines de millions d'euros dépensés sur le marché des transferts.

Boehly et Walter, qui possèdent ensemble la franchise de baseball des Los Angeles Dodgers, estimeraient que Chelsea vaudrait 5 milliards de livres sterling (5,8 Mds EUR).

La semaine dernière, Walter a vendu sa participation majoritaire au sein des Los Angeles Lakers, une franchise mythique de basket, à Bob Iger et Jared Kushner, pour 12,5 milliards de dollars. Il est également visé par une enquête fédérale pour des soupçons de fraude fiscale liée à son activité dans les assurances.