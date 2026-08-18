Chine: nouvelle baisse du chiffre d'affaires de Baidu au deuxième trimestre

( AFP / ADEK BERRY )

Le géant chinois de la tech Baidu a annoncé mardi une cinquième baisse consécutive de son chiffre d'affaires trimestriel, alors que l'entreprise mise à long terme sur l'intelligence artificielle (IA).

Le fournisseur de moteur de recherche basé à Pékin, parfois surnommé le "Google chinois", vante depuis des années le potentiel de l'IA dans le pays.

Baidu s'est lancé de manière offensive dans le domaine en recrutant des chercheurs de renom et en lançant son outil Ernie, l'un des premiers robots conversationnels du pays basés sur l'IA.

Son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2026 s'est élevé à 31,3 milliards de yuans (4 milliards d'euros), selon un rapport financier non audité, soit une baisse de 4% par rapport à la même période l'année précédente.

Il s'agit du cinquième trimestre consécutif de baisse de son chiffre d'affaires.

De son côté, le résultat d'exploitation de l'entreprise a été enregistré à 3 milliards de yuans (384 millions d'euros) entre début mars et fin juin, selon le rapport, contre 3,3 milliards de yuans un an plus tôt.

Les performances de Baidu font les frais d'une consommation atone en Chine depuis la fin de la pandémie de Covid-19, liée à une longue crise de l'immobilier et un marché de l'emploi difficile.

"Alors que notre activité de marketing en ligne reste sous pression, la dynamique croissante de notre cœur de métier basé sur l'IA réaffirme la transition de Baidu d'une entreprise centrée sur Internet vers une entreprise axée sur l'IA", a souligné Robin Li, PDG de Baidu, dans un communiqué.

Cette dynamique dans le domaine "renforce notre confiance dans notre potentiel de croissance à long terme", a assuré M. Li.

Le chiffre d'affaires de l'activité IA de Baidu, qui comprend les applications et les infrastructures associées au secteur, s'est élevé à 12,5 milliards de yuans (1,6 milliard d'euros) au deuxième trimestre, soit une hausse de 25% par rapport à la même période l'année précédente.