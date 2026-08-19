Evolution Petroleum recule après avoir levé des fonds pour financer une acquisition dans le bassin du Permien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions de la société énergétique indépendante Evolution Petroleum EPM.A ont chuté de 11,5 % à 3,39 dollars en pré-ouverture mercredi, après la fixation du prix d'une émission complémentaire liée à une acquisition ** EPM, dont le siège se trouve à Houston, au Texas, annonce le prix d'une offre publique de 3,7 millions d'actions au prix de 3,25 dollars, pour un produit brut d'environ 12 millions de dollars

** Le prix de l’offre représente une décote de 15,1 % par rapport au dernier cours de l’action mardi ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer l'acquisition , pour un montant de 16 millions de dollars, de droits miniers et de redevances sur le pétrole et le gaz naturel situés dans le bassin du Permien, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment le remboursement de la dette au titre de sa ligne de crédit

** Roth Capital est le seul teneur de livre

** EPM compte environ 35,9 millions d’actions en circulation

** Depuis le début de l’année, l’action a progressé de 8 %

** Deux analystes recommandent d’“acheter” le titre, deux de le “conserver”; objectif de cours médian de 4,75 dollars, selon les données de LSEG