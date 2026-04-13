Eurazeo acquiert Netco auprès d'Ardian

Eurazeo SE EURA.PA :
* ACQUIERT LE GROUPE NETCO, UN LEADER EUROPÉEN DES SERVICES DE MAINTENANCE CRITIQUES, AUPRÈS D'ARDIAN
Texte original tinyurl.com/5x887596 Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Le tribunal correctionnel de Paris rend lundi son jugement à l'encontre du cimentier Lafarge et huit anciens responsables du groupe accusés de financement du terrorisme pour avoir payé des groupes jihadistes afin qu'ils laissent tourner une usine au milieu de la ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
par Blandine Henault Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse à l'ouverture, tandis que le pétrole s'envole et que les actifs refuge comme le dollar montent après l'échec de négociations au cours du week-end entre Washington et Téhéran ... Lire la suite
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