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Eurazeo acquiert Netco auprès d'Ardian
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 08:05

Eurazeo SE EURA.PA :

* ACQUIERT LE GROUPE NETCO, UN LEADER EUROPÉEN DES SERVICES DE MAINTENANCE CRITIQUES, AUPRÈS D'ARDIAN

Texte original tinyurl.com/5x887596 Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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