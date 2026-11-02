Estée Lauder revoit à la hausse ses objectifs annuels, les parfums de luxe stimulant les ventes à l'approche des fêtes

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* La société revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels alors que son redressement s'accélère

* La demande en soins de la peau et parfums haut de gamme stimule les résultats trimestriels

* Résultats supérieurs aux estimations du premier trimestre, les actions progressent en pré-ouverture

(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 4 à 8 et 10 à 13, de détails aux paragraphes 9, 17 et 18, et d'informations sur le cours de l'action au paragraphe 16)

par Arriana McLymore

Estée Lauder EL.N a revu à la hausse lundi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, misant sur la vigueur de la demande pour ses marques de soins de la peau et de parfums de luxe à l’approche des fêtes de fin d’année, alors que les efforts de redressement menés depuis un an par le directeur général Stéphane de La Faverie stimulent la croissance.

"La croissance s’accélère, la rentabilité se renforce considérablement et l’impact de notre stratégie “Beauty Reimagined” devient de plus en plus évident dans l’ensemble de nos activités", a déclaré Stéphane de La Faverie dans un communiqué.

La demande des consommateurs aisés et des jeunes acheteurs est restée solide malgré les incertitudes économiques, soutenant les ventes de marques telles que Le Labo, Tom Ford et Jo Malone London.

La Chine continentale constitue un point fort dans les efforts de redressement d’Estée Lauder. La société prévoit une forte croissance organique des ventes de ses produits, nouveaux et existants, suite à une augmentation des investissements destinés aux consommateurs. Stéphane de La Faverie avait indiqué en août que la société avait également réduit les remises et les actions promotionnelles sur ce marché.

Selon les analystes, les consommateurs chinois se montrent de plus en plus sélectifs dans leurs dépenses de luxe et privilégient de plus en plus les marques qui s’ancrent dans la culture locale.

Les groupes de luxe, notamment Kering (propriétaire de Gucci) PRTP.PA , LVMH LVMH.PA et Hermès HRMS.PA , sont confrontés à de nouveaux vents contraires liés à l’aggravation du conflit au Moyen-Orient et à la répression fiscale chinoise visant les acheteurs fortunés, ce qui s’ajoute à la pression exercée par la faiblesse de la demande sur des marchés clés tels que la Chine et les États-Unis.

Les produits de beauté de prestige se sont toutefois révélés plus résistants, les consommateurs chinois de la classe moyenne, animés par des aspirations à la consommation, réorientant leurs dépenses des produits de luxe d’entrée de gamme vers des soins de la peau, des produits de maquillage et des parfums haut de gamme.

Sur le continent américain, le chiffre d’affaires organique d’Estée Lauder a progressé de 4 %, contre un recul de 2 % il y a un an. En Chine, le chiffre d’affaires organique a augmenté de 9 %, un taux de croissance identique à celui enregistré l’année précédente.

Les analystes s’attendent à ce qu’Estée Lauder , qui a déclaré que les acquisitions restaient un outil permettant de redéfinir son portefeuille à travers les zones géographiques, les catégories et les gammes de prix, se concentre désormais sur des opérations de niche de moindre envergure après avoir mis fin aux négociations visant à racheter le groupe espagnol de mode et de beauté Puig.

La société a également élargi son réseau de distribution en proposant certaines marques sur la boutique "Premium Beauty" d’Amazon aux États-Unis et en tirant parti d’événements tels que le Prime Day.

Elle a renforcé sa présence en ligne en Asie du Sud-Est via Shopee et TikTok Shop, venant ainsi compléter sa croissance sur des plateformes telles que Tmall et Douyin et contribuant à la hausse des ventes organiques en ligne.

Dans le cadre de sa stratégie "Beauty Reimagined", Estée Lauder s’est attachée à accélérer l’innovation, à se développer sur de nouveaux canaux et marchés, à utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer la connaissance des consommateurs et le marketing, à accroître les investissements destinés aux consommateurs, à rationaliser ses opérations et à réduire ses coûts.

La société table désormais sur une croissance organique de son chiffre d’affaires de 4 % à 5,5 % pour l’exercice 2027, contre une prévision antérieure de 3 % à 5 %.

Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 3,20 et 3,45 dollars par action, contre une fourchette précédente de 3,10 à 3,35 dollars.

L'action de la société a progressé de près de 3 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. Elle affiche une hausse d'environ 4 % depuis le début de l'année.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre a progressé de 7 % pour atteindre 3,72 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur une hausse de 5 % à 3,65 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Le bénéfice ajusté de 72 centimes par action a également dépassé les estimations, qui s’élevaient à 51 centimes.