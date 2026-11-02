Estée Lauder relève ses prévisions annuelles grâce à une demande résiliente à l’approche des fêtes de fin d’année

Estée Lauder EL.N a relevé lundi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice, misant sur la résilience de la demande pour ses marques haut de gamme de soins de la peau et de parfums à l’approche de la saison des fêtes de fin d’année, alors que les efforts de redressement engagés depuis un an par son directeur général, Stéphane de La Faverie, commencent à stimuler la croissance

Les consommateurs, en particulier les plus aisés et les plus jeunes, ont continué à s'offrir des produits de soin et des parfums malgré l'incertitude économique, renforçant ainsi les ventes des gammes de soins et de parfums de luxe du propriétaire de Clinique et Tom Ford.

Dans le cadre de la stratégie "Beauty Reimagined" du directeur général, Estée Lauder mise sur l’accélération de l’innovation, le développement de nouveaux canaux de distribution et marchés, le recours à l’intelligence artificielle, le renforcement des investissements destinés à la clientèle, ainsi que la rationalisation de ses activités et la réduction des coûts, notamment par des suppressions de postes.

Le groupe prévoit désormais une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre 4% et 5,5% pour l’exercice 2027, contre une précédente fourchette de 3% à 5%.

Estée Lauder prévoit également un bénéfice annuel ajusté compris entre 3,20 et 3,45 dollars (entre 2,86 et 3,09 euros) par action, contre une prévision antérieure de 3,10 à 3,35 dollars.

(Anuja Bharat Mistry ; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)