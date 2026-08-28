EssilorLuxottica lance un nouveau programme de rachat d'actions

Le groupe franco-italien a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions, témoignant de la confiance du Groupe dans ses perspectives à long terme et dans "son potentiel de création de valeur".

Dans ce cadre, le spécialiste de l'optique a confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition d'un maximum de 5 millions d'actions EssilorLuxottica. Les rachats débuteront dès ce vendredi et seront réalisés en fonction des conditions de marché.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'autorisation accordée par les actionnaires au titre de la 19e résolution adoptée lors de l'Assemblée générale annuelle du 28 avril 2026.