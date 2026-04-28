Equity Residential prévoit un FFO inférieur aux estimations pour le deuxième trimestre

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Equity Residential EQR.N a annoncé mardi que ses flux de trésorerie d'exploitation pour le deuxième trimestre devraient être inférieurs aux estimations de Wall Street, la demande d'appartements locatifs restant faible et l'offre toujours élevée.

Les résultats de la société basée à Chicago, dans l'Illinois, interviennent alors que les propriétaires d'appartements américains évoluent dans un marché plus difficile, marqué par une vague de nouveaux immeubles en concurrence pour attirer les locataires et un ralentissement de la croissance des loyers, tandis que la hausse des coûts et des taux d'intérêt pèse sur le secteur.

* L'action de la société a reculé de 1,7% après la clôture.

* La société d'investissement immobilier prévoit un FFO ajusté pour le deuxième trimestre compris entre 98 cents et 1,02 dollar par action, dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes de 1,02 dollar, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéficetrimestriel d'Equity Residential a chuté à 24 cents par action, contre 67 cents par action un an plus tôt.

* Son FFO ajusté du premier trimestre s'est établi à 99 cents, contre une estimation des analystes de 98 cents.

* Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté pour atteindre 779,8 millions de dollars , contre 760,8 millions de dollars un an plus tôt.