Equinor va fournir du pétrole brut au polonais Orlen pendant trois ans

Equinor a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec le groupe polonais Orlen portant sur la vente de pétrole brut issu du gisement Johan Sverdrup, situé sur le plateau continental norvégien, un contrat appelé à s'étendre sur une durée de trois ans à compter du début du mois de septembre.

Dans un communiqué, la compagnie énergétique norvégienne indique que les livraisons annuelles prévues dans le cadre de cet accord s'élèveront entre 5 et plus de 9 millions de tonnes de pétrole brut, destinées à alimenter les raffineries d'Orlen en Pologne, en Lituanie et en République tchèque.

Le contrat prévoit également la possibilité de fournir d'autres qualités de brut produites sur ses blocs du plateau continental norvégien.

Les termes financiers de l'accord ont été tenus confidentiels.

A la Bourse d'Oslo, l'action Equinor progressait de 1,1% jeudi dans le sillage de cette annonce, à comparer avec un repli de 0,2% pour l'indice de référence des valeurs norvégiennes, l'OSEBX.