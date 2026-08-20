 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Equinor va fournir du pétrole brut au polonais Orlen pendant trois ans
information fournie par Zonebourse 20/08/2026 à 12:18
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Equinor a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec le groupe polonais Orlen portant sur la vente de pétrole brut issu du gisement Johan Sverdrup, situé sur le plateau continental norvégien, un contrat appelé à s'étendre sur une durée de trois ans à compter du début du mois de septembre.

Dans un communiqué, la compagnie énergétique norvégienne indique que les livraisons annuelles prévues dans le cadre de cet accord s'élèveront entre 5 et plus de 9 millions de tonnes de pétrole brut, destinées à alimenter les raffineries d'Orlen en Pologne, en Lituanie et en République tchèque.

Le contrat prévoit également la possibilité de fournir d'autres qualités de brut produites sur ses blocs du plateau continental norvégien.

Les termes financiers de l'accord ont été tenus confidentiels.

A la Bourse d'Oslo, l'action Equinor progressait de 1,1% jeudi dans le sillage de cette annonce, à comparer avec un repli de 0,2% pour l'indice de référence des valeurs norvégiennes, l'OSEBX.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

EQUINOR
399,150 NOK LSE Intl +1,42%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,43 +1,94%
BIOPHYTIS
0,126 -4,55%
CAC 40
8 453,09 -0,57%
Or
4 519,02 -0,08%
HAFFNER ENERGY
0,58 -9,52%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank