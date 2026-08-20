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Wall Street recule, pénalisée par le rebond des coûts d'emprunt
information fournie par AFP 20/08/2026 à 22:41
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Un opérateur à la Bourse de New York le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé dans le rouge jeudi face à la nette remontée des taux obligataires qui met à mal la stratégie de soutien du Trésor américain et inquiète de nouveau les investisseurs.

Le Dow Jones a cédé 1,31%, l'indice Nasdaq a perdu 1% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,86%.

"Le marché boursier n'apprécie pas le resserrement des conditions financières", commente Jose Torres, analyste de la plateforme Interactive Brokers.

Vers 20H25 GMT, le rendement à échéance 30 ans des emprunts de l'Etat américain remontait à 5,25%, contre 5,19% la veille. A échéance 10 ans, il s'affichait à 4,70% contre 4,65% mercredi.

Ce rebond est notamment attribuable à l'annonce par Donald Trump d'une "guerre économique" sans précédent contre l'Iran, selon M. Torres, ce qui a fait grimper les prix du pétrole et a encore accru les perspectives inflationnistes.

Il vient en tous cas balayer l'essentiel du mouvement de soulagement apporté la veille par le ministère des Finances américain lorsqu'il avait annoncé un programme renforcé d'achats d'obligations à long terme afin d'ajouter de la liquidité sur le marché obligataire.

Les taux s'étaient alors écartés des plus hauts auxquels ils évoluaient.

Pour Arun Sundaram, analyste de CFRA interrogé par l'AFP, ce genre d'action ne constitue "qu'un pansement face à des problèmes économiques plus profonds".

L'accélération du déficit américain - la dette fédérale dépasse désormais les 40.000 milliards de dollars -, les amples hausses de prix et la concurrence des acteurs de l'intelligence artificielle sur le marché obligataire conduisent les investisseurs à demander des rendements toujours plus élevés.

"Cette intervention musclée du Trésor crée un contexte particulièrement complexe pour la Réserve fédérale", la Fed, ajoute Kevin Ford, de la plateforme Convera.

"Le président de la Fed, Kevin Warsh, avait notamment exhorté les marchés à +jouer le ballon plutôt que l'arbitre+, mais cela s'avère difficile lorsque l'arbitre modifie activement les règles en cours de match", ajoute l'analyste.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a dit jeudi ne pas accorder trop d'importance aux récents mouvements du marché obligataire.

"Tout ce qu'il se passe sur une période de 24 heures n'est que du bruit de marché. (...) je suis convaincu que les rendements vont continuer à reculer", a-t-il déclaré.

Côté entreprises, la place new-yorkaise a sanctionné le géant américain de la grande distribution Walmart (-9,15% à 103,84 dollars) après des ventes décevantes pour le deuxième trimestre aux Etats-Unis.

Celles-ci ont progressé, hors carburants, de 2,6% contre +3,5% espéré.

Le groupe a toutefois relevé ses prévisions annuelles et dit profiter du remboursement des droits de douane indûment prélevés en 2025 pour agir sur ses prix.

Les résultats du fabricant d'engins agricoles Deere ont, eux, positivement surpris. Le titre a gagné 6,94% à 620,94 dollars.

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase (+7,58% à 172,35 dollars) a profité de l'ascension du bitcoin au-delà de 70.000 dollars.

Les laboratoires américains Moderna (-23,55% à 133,32 dollars) et Merck (-2,11% à 148,99 dollars) ont repris leur souffle après avoir été propulsés la veille.

Les deux groupes ont annoncé mercredi des résultats positifs lors de la dernière phase d'essais cliniques de leur vaccin expérimental à ARN messager contre le cancer de la peau, multipliant en clôture le cours de l'action Moderna par plus de 2,5.

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