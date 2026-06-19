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Equinor va augmenter la production de gaz du gisement norvégien de Troll
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 09:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation et de précisions dans les paragraphes 2 à 5)

Equinor EQNR.OL et ses partenaires vont investir un peu plus de 4 milliards de couronnes norvégiennes (, soit 410 millions de dollars), dans un nouveau projet de développement sous-marin qui permettra d'augmenter la production de gaz du gisement norvégien de Troll, en mer du Nord, a annoncé vendredi la société.

Le projet TWIN a été convenu avec les partenaires Petoro, Shell SHEL.L , TotalEnergies TTEF.PA et ConocoPhillips et devrait permettre de produire au total environ 11 milliards de mètres cubes standard de gaz à partir de Troll.

Les entreprises ont pour ambition de démarrer la production dès 2028, a déclaré Gunnar Nakken, vice-président senior d’Equinor chargé des projets et des activités sous-marines en Norvège.

« En simplifiant les processus, en renforçant la standardisation et en réutilisant les infrastructures et équipements existants, nous réduisons les coûts et permettons une mise en production plus rapide, conformément à nos nouvelles méthodes de travail », a déclaré M. Nakken dans un communiqué.

Le projet TWIN, qui consiste en deux puits installés sur une plate-forme et un gazoduc relié aux installations sous-marines existantes, constitue la troisième étape de la phase 3 du projet Troll, qui exploite le gisement de Troll West, a précisé Equinor.

(1 $ = 9,7534 couronnes norvégiennes)

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