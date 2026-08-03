Etats-Unis: L'activité manufacturière à un pic de plus de quatre ans, selon l'indice ISM

Visite de l'usine Qcells North America à Cartersville, en Géorgie

par Lucia Mutikani

L'activité manufacturière aux Etats-Unis a accéléré en ‌juillet, à un sommet de plus de quatre ans, grâce à une forte croissance des commandes qui a stimulé l'emploi dans ​le secteur industriel, même si le conflit en cours au Moyen-Orient pèse sur les chaînes d'approvisionnement et les coûts des intrants.

L'indice ISM manufacturier a grimpé le mois dernier à 55,6, son niveau le plus élevé depuis mai 2022, contre 53,3 en juin, ​selon les données publiées lundi par l'Institute for Supply Management.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une progression plus modeste, à 54,0.

Le seuil des 50 points sépare expansion ​et contraction de l'activité.

Le secteur manufacturier, qui représente environ 9,4% ⁠de l'économie américaine, a été soutenu par les entreprises qui ont choisi d'anticiper leurs commandes afin d'éviter la hausse ‌des prix et les pénuries résultant de la guerre israélo-américaine contre l'Iran.

Le développement de l'intelligence artificielle (IA) stimule par ailleurs l'activité dans le secteur technologique, atténuant ainsi l'impact des droits de douane sur l'industrie manufacturière.

Les ​stocks des entreprises se situant à des niveaux ‌très bas, le secteur manufacturier dispose d'une marge de manœuvre importante pour croître. La ⁠Réserve fédérale américaine (Fed) a souligné le mois dernier que la production industrielle avait connu au deuxième trimestre sa plus forte croissance depuis quatre ans.

Les stocks des entreprises ont diminué pendant cinq trimestres consécutifs, a indiqué l'administration américaine la semaine dernière.

REBOND DE L'EMPLOI

L'enquête ISM ⁠montre également que l'indice ‌des nouvelles commandes est passé de 56,0 en juin à 56,7 le mois dernier. Les commandes à ⁠l'exportation ont bondi et les arriérés de commandes se sont accumulés, incitant les usines à accroître leurs effectifs. L'indice de l'emploi ‌dans le secteur manufacturier a ainsi rebondi à 52,8, son plus haut niveau depuis août 2022, contre 49,7 ⁠en juin.

Cette forte demande se heurte toutefois à des contraintes d'approvisionnement.

L'indice des délais de ⁠livraison des fournisseurs est passé de ‌57,4 en juin à 58,9 en juillet, montre l'enquête. Un indice supérieur à 50 indique un ralentissement des livraisons.

Les contraintes d'approvisionnement ​ont maintenu le mois dernier l'inflation à la sortie d'usine à ‌un niveau élevé. Le rythme a toutefois ralenti. L'indice des prix payés pour les intrants a décéléré à 71,1, contre 73,0 en juin, indique l'enquête, ​ce qui témoigne là aussi d'un niveau toujours élevé.

Cette décélération pourrait être due au recul des cours du pétrole en juin, dans un contexte de cessez-le-feu fragile entre les Etats-Unis et l'Iran. Les prix du pétrole, toujours volatils, ont depuis ⁠augmenté en juillet avant de refluer au début de ce mois, avec l'annonce par Donald Trump d'une reprise des pourparlers de paix.

La Fed a maintenu la semaine dernière l'objectif de taux des fonds fédéraux dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%. Trois membres du FOMC, son comité de politique monétaire, ont exprimé leur désaccord, préférant une hausse d'un quart de point de pourcentage.

Les risques d'inflation restent toutefois orientés à la hausse en raison de la guerre, qui en est désormais à son sixième ​mois.

(Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou)