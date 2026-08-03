Le titre Boeing progresse après la certification du 737 Max 7 par l'Administration fédérale de l'aviation

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3 août - ** Le titre « BA.N »de Boeingprogresse d'environ 5,6% à 228,2 dollars ** L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a enfin accordé l'autorisation tant attendue pour le Boeing 737 MAX 7

** Cette décision marque une étape importante pour le constructeur aéronautique, qui attendait depuis des années de pouvoir commercialiser la plus petite version de son avion le plus vendu ** La banque d'affaires BNP Paribas relève la note de Boeing de « sous-performance » à « surperformance »; elle relève également son objectif de cours pour le constructeur aéronautique de 230 à 300 dollars

** « L’ère d’incertitude post-COVID pour BA est terminée. Au cours de l’année à venir, les certifications du MAX 7/10 et du 777X favoriseront la liquidation des stocks et la stabilité opérationnelle », écrivent les analystes de BNP Paribas

** La banque d’affaires estime que le bilan de Boeing reviendra à un niveau proche de celui d’avant la pandémie à mesure que l’entreprise réduira son endettement

** Il estime que les pertes liées à ses contrats de défense à prix fixe devraient s’atténuer, réduisant ainsi le poids sur le flux de trésorerie consolidé

** Il s’attend à ce que les dépenses de recherche et développement liées au 777X ainsi que la consommation de trésorerie diminuent à mesure que les essais en vol s’achèvent et que le stock d’appareils existants est livré

** 24 des 29 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou « surpondérer », 5 « conserver »; leur objectif de cours médian est de 269,50 $ – données LSEG **En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 5,2% depuis le début de l'année