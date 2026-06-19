Equinor va augmenter la production de gaz du champ de Trolls en mer du Nord

Equinor et ses partenaires Petoro, Shell, TotalEnergies et ConocoPhillips investissent un peu plus de 4 milliards de NOK dans un nouveau développement sous-marin qui augmentera la production de gaz du champ de Trolls en mer du Nord.

Le projet TWIN devrait contribuer à environ 11 milliards de mètres cubes standards de gaz. Il s'agit de la troisième étape de la phase 3 du Troll, qui produit du gaz à partir du réservoir du Troll West.

La deuxième étape entrera en service en 2026 et garantira une production continue de haut niveau de Troll A et Kollsnes vers 2030.

Le projet se compose de deux puits dans un gabarit et d'un pipeline relié aux installations sous-marines existantes. La ligne ombilicale et MEG sera étendue au nouveau développement.

Il s'agit de l'un des nombreux projets sous-marins prévus sur le plateau continental norvégien dans les années à venir.

Equinor vise à produire 1,3 million de barils par jour à partir du plateau continental norvégien en 2035.

" Nous avons l'ambition de commencer la production dès 2028. En simplifiant, en augmentant la standardisation et en réutilisant les infrastructures et équipements existants, nous réduisons les coûts et permettons une production plus rapide, conformément à nos nouvelles méthodes de travail. ", a déclaré Gunnar Nakken, vice-président senior des projets et de la Norvège sous-marine à Equinor.

" Notre ambition est de réduire de moitié les coûts et le temps d'exécution de nos projets sous-marins et de développer six à huit de ces projets par an d'ici 2035 ", déclare Gunnar Nakken.