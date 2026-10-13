Equinor et Eneco signent un accord gazier à faible empreinte carbone de cinq ans

Compagnie énergétique publique de Norvège, Equinor, et l'entreprise énergétique néerlandaise Eneco ont signé un accord de cinq ans pour des livraisons de gaz naturel. Celui-ci porte sur environ 9 TWh de gaz naturel par an (soit approximativement 0,9 milliard de mètres cubes) injectés dans le réseau gazier néerlandais, avec un début des livraisons fixé au 1er octobre 2026.

L'accord concerne du gaz extrait du plateau continental norvégien, où la production et le transport par gazoduc présentent une empreinte de gaz à effet de serre relativement faible par rapport aux autres sources de gaz approvisionnant l'Europe. Les conditions commerciales restent confidentielles entre les parties.

En plus de l'approvisionnement en gaz naturel, Equinor transférera à Eneco des attributs environnementaux vérifiés via la plateforme numérique gérée par Attributes SA (entreprise française spécialisée dans la traçabilité numérique de l'énergie et la certification des données environnementales). L'empreinte de gaz à effet de serre du gaz livré dans le cadre de ce contrat est inférieure de 11,8% à la moyenne du gaz distribué sur le réseau néerlandais.

La plateforme numérique d'Attributes SA fournit à Eneco un suivi indépendant des données d'émissions d'Equinor, basé sur les informations déclarées aux autorités norvégiennes et publiées par ces dernières.

"Il s'agit du troisième accord à long terme que nous signons avec Eneco cette année. Pour l'ensemble de ces trois accords, le gaz fourni par Equinor intègre des attributs vérifiés via la plateforme Attributes, fournissant des données documentées sur l'origine du gaz et sur son empreinte de gaz à effet de serre en amont. C'est un nouveau signal clair que les grandes entreprises énergétiques européennes valorisent le gaz norvégien pour sa fiabilité et son empreinte carbone comparativement faible", déclare Helle Østergaard Kristiansen, vice-présidente exécutive Gaz & Electricité chez Equinor.