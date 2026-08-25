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Equinor espère faire une découverte pétrolière « assez importante » en Namibie
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 09:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Equinor EQNR.OL espère faire une découverte pétrolière « assez importante » dans le cadre de la licence d’exploration PEL 90 en Namibie, a déclaré mardi la société norvégienne.

Equinor a annoncé la semaine dernière avoir acquis une participation de 17,4 % dans le prospect CVX.N exploité par Chevron, et que des forages d’exploration auront lieu dans le courant de l’année.

Philippe Mathieu, directeur des opérations internationales d’Equinor, a déclaré mardi aux journalistes que la société espérait faire une découverte similaire à celles réalisées à proximité par TotalEnergies TTEF.PA et Galp GALP.LS .

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