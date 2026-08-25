Wall Street vue dans le vert avec l'accalmie sur le pétrole

Un trader travaille chez CMC Markets, dans la City de Londres

par Augustin Turpin

Wall Street est vue en hausse et les Bourses européennes sont dans le vert à mi-séance mardi, aidées par ‌la baisse des cours pétroliers et un rebond des actions technologiques, après une vague de ventes sur le secteur la veille en amont des résultats de Nvidia et d'un indicateur d'inflation clef aux États-Unis mercredi.

Les futures sur indices new-yorkais ​signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,44% pour le Dow Jones, de 0,41% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,87% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,44% à 8.489,80 points vers 10h45 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,87% et à Londres, le FTSE 100 de 0,23%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,60%, le FTSEurofirst 300 de 0,50% et le Stoxx 600 de 0,55%.

Les prix du pétrole sont en baisse ​malgré la persistance des incertitudes quant à l'issue du conflit en cours au Moyen-Orient, alors que le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a exigé lundi que tous les pays et entités rompent leurs relations commerciales avec l'Iran sous peine de sanctions.

Le détroit d'Ormuz, par où transite en temps normal un cinquième ​du transport maritime mondial d'hydrocarbures et qui est bloqué depuis le début de la guerre en février, n'a vu ⁠passer que deux navires de transport lundi, soit le niveau le plus bas depuis le début du mois de mai, montrent les données publiées mardi.

Le baril de Brent reflue néanmoins mardi de 2,92% à 89,48 ‌dollars vers 10h25 GMT, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) baisse de 2,92% à 82,53 dollars.

Les deux cours repassent sous la barre symbolique des 90 dollars, signalant que les marchés ont globalement fait fi des menaces de Scott Bessent.

"(Il) a présenté le plan économique comme un moyen d'amener l'Iran à la table des négociations et pour les États-Unis ​de prendre l'avantage, plutôt qu’une escalade", explique Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

"Notre scénario de base ‌reste que l'Iran voudra exercer plus de pression sur les États-Unis à court terme, mais finira par accepter un accord avant les élections de mi-mandat, quand ⁠Trump serait prêt à faire la plupart des concessions", ajoute-t-il.

Le compartiment obligataire, sous pression la semaine dernière, se détend également après que CNBC a rapporté lundi que le Trésor pourrait puiser dans son compte de trésorerie pour racheter des titres de dette à long terme, dans le but de réduire ses coûts de financement.

Le rebond des marchés d'actions est également alimenté par la "tech", qui reprend des couleurs au lendemain d'une vague de ventes sur les valeurs des semiconducteurs, les ⁠investisseurs étant toujours partagés entre engouement pour la ‌croissance de l'IA et craintes quant aux valorisations trop élevées.

À Wall Street, Nvidia progresse de 1,3% en avant-Bourse, alors que les résultats du géant des puces sont attendus mercredi après la ⁠clôture, tout signe d'un ralentissement de la croissance étant susceptible de raviver les inquiétudes sur le secteur dans son ensemble.

La publication des chiffres de l'indice PCE des prix à la consommation, un indicateur clef de l'inflation aux États-Unis, fera ‌aussi l'objet d'une attention particulière mercredi, les dernières données ayant largement modéré les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa réunion de septembre. LES VALEURS À SUIVRE ⁠À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Air France-KLM gagne 4,69% après un relèvement de la recommandation de la part de Kepler Cheuvreux.

Le fabricant de matériel médical allemand Gerresheimer ⁠plonge de 6,85% après avoir annoncé lundi que le président ‌du directoire par intérim, Uwe Röhrhoff, avait démissionné de ses fonctions à sa propre demande.

Sur le plan sectoriel, le luxe et l'automobile souffrent après le regain de tensions commerciales entre les Etats-Unis et le Canada, les compartiments sectoriels ​du Stoxx affichant des baisses respectives de 0,78% et 0,80%.

À l'inverse, la "tech" progresse de 0,83% avant les résultats de Nvidia.

TAUX

Les rendements ‌de la zone euro se stabilisent, aidés par la chute des prix du pétrole, tandis que les opérateurs évaluent l'impact des dernières sanctions américaines contre l'Iran.

Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 2,5 points de base à 3,2211%. Le deux ans perd 3,0 ​points de base à 2,8243%.

Le rendement de l'OAT à dix ans chute de 4,0 points de base à 4,0743%. Le deux ans recule de 3,5 points de base à 3,0192%.

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans recule de 3,6 points de base à 4,6683%. Le deux ans baisse de 1,5 point de base à 4,2208%.

Selon Michael Metcalfe, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez State Street Global Markets, la hausse des rendements et la faiblesse du ⁠dollar observées au cours du dernier mois indiquent qu'une "tendance négative" à l'égard du billet vert pourrait être en train de revenir.

"Il y a simplement une certaine inquiétude concernant la situation budgétaire aux États-Unis, ce qui se traduit par cette faiblesse classique du dollar et une hausse des taux", explique-t-il, ajoutant que les prochains jours s'annoncent également intéressants, à l'approche de la conférence annuelle de la Réserve fédérale à Jackson Hole.

Le billet vert est presque stable (+0,03%) mardi face à un panier de devises de référence, l'euro cédant 0,02% à 1,1660 dollar.

MÉTAUX/ÉMERGENTS

Le bitcoin a passé la barre des 80.000 dollars pour la première fois depuis la mi-mai, un récent bond de 2% portant sa hausse sur les dix derniers jours au-delà de 30%.

L'or recule de 0,6% à 4.624 dollars l'once, mais reste également à son plus haut niveau depuis mai, et en hausse de 15% ce mois-ci.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 AOÛT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 Confiance des consommateurs août 90,2 90,8

(Certaines données peuvent ​accuser un léger décalage)

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)