(Actualisé avec cours en avant-Bourse du secteur technologique, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,38% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,81% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O - Morgan Stanley a entamé son suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre", invoquant le poids de plus de 1.000 milliards de dollars de financements liés aux puces GPU et XPU.

Le manque de transparence entourant ces accords de financement rend difficile l'évaluation de l'ampleur, du rythme et des risques liés aux engagements pris par le géant des puces.

Nvidia publiera ses résultats financiers mercredi, un rendez-vous incontournable pour le secteur technologique mondial. En attendant, l'action du groupe progresse de 1,33% en avant-Bourse.

Le fabricant de puces mémoire Micron MU.O avance pour sa part de 2,75%, tandis que les sociétés de stockage de données Western Digital WDC.O et Sandisk SNDK.O gagnent respectivement 3,17% et 3,94%.

* TESLA TSLA.O a augmenté mardi les prix de certains de ses pick-up Cybertruck aux États-Unis, selon son site Internet.

* UNITED AIRLINES UAL.O - La compagnie aérienne a déclaré mardi qu'elle prévoyait de recevoir suffisamment d'Airbus A321XLR pour soutenir son expansion en Europe l'été prochain.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N - L'Agence américaine du médicament (FDA) a approuvé l'extension de l'utilisation de l'Imaavy, un traitement destiné à une maladie sanguine rare, a annoncé lundi le laboratoire américain.

* BANQUES AMÉRICAINES - La Securities and Exchange Commission (SEC) a adressé des assignations à comparaître à plusieurs banques de Wall Street travaillant avec Situational Awareness afin d'obtenir des informations sur les opérations du fonds et son recours à l'effet de levier, après sa quasi-faillite le mois dernier, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.

Cette notification concerne GOLDMAN SACHS GS.N , JP MORGAN

JPM.N , CITIGROUP C.N et BANK OF AMERICA BAC.N .

* BOEING BA.N - Le gouvernement américain à attribué à Boeing un contrat d'un montant de 131,23 milliards de dollars (112,55 milliards d'euros) destiné à soutenir le programme "F-15 Eagle Crest", qui supervise la flotte d'avions de chasse F-15.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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