Equinor démarre la production du gisement pétrolier brésilien de Bacalhau

La société norvégienne Equinor

EQNR.OL a annoncé jeudi qu'elle avait commencé à produire du pétrole dans son champ de Bacalhau au Brésil.

Avec des réserves récupérables dépassant le milliard de barils équivalent pétrole (boe), Bacalhau est le plus grand champ offshore international développé par Equinor à ce jour.

"Avec ce développement, nous renforçons la longévité de notre production de pétrole et de gaz et assurons la création de valeur pour les décennies à venir", a déclaré Anders Opedal, directeur général d'Equinor, dans un communiqué.

L'opérateur Equinor détient 40 % des parts du champ, ExxonMobil Brasil 40 % et Petrogal Brasil 20 %.

L'entreprise publique brésilienne Pre-Sal Petroleo est partenaire du champ en tant que gestionnaire de l'accord de partage de la production.