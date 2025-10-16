Espagne: l'OPA hostile de la banque BBVA sur sa concurrente Sabadell a échoué

Montage photos du 16 novembre 2020 montrant les logos des banques BBVA et Sabadell ( AFP / GABRIEL BOUYS )

L'offre publique d'achat (OPA) hostile de la banque espagnole BBVA sur sa concurrente Sabadell, destinée à créer un mastodonte du secteur en Europe, a échoué, a déclaré jeudi soir le gendarme boursier espagnol, dont l'annonce était initialement attendue vendredi.

Ce dossier brûlant était suivi de près depuis son annonce en mai 2024 à Madrid, où le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez s'était montré particulièrement frileux vis-à-vis de l'opération, dont il craignait qu'elle n'aboutisse à réduire la concurrence.

L'OPA a reçu un niveau d'acceptation représentant 25,33% du capital de Sabadell et "devient (ainsi) caduque", a indiqué dans un communiqué la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV).

Ce résultat en-deça des 50%, et même des 30% qui lui aurait permis de lancer éventuellement une seconde OPA, est un revers important et inattendu pour BBVA, deuxième banque d'Espagne et qui avait tout tenté ces dernières semaines pour convaincre les multiples actionnaires de Sabadell, quatrième établissement bancaire national, d'accepter l'OPA.

Le 22 septembre, la banque dont le siège est situé à Bilbao dans le Pays basque (nord), avait relevé de 10% son offre initiale, valorisant ainsi Sabadell à environ 17 milliards d'euros.

BBVA ambitionnait de créer un géant bancaire capable de rivaliser avec les mastodontes tels que Santander (première banque en Espagne), mais aussi HSBC et BNP Paribas.

Dans la foulée de l'annonce de la CNMV, BBVA a publié un communiqué visant à rassurer ses actionnaires et le marché, qui pourrait réagir vendredi dès l'ouverture de la bourse à Madrid.

"Nous regardons le futur avec confiance et enthousiasme", a assuré le président de BBVA Carlos Torres Vila, cité dans ce communiqué, promettant un dividende "historique" aux actionnaires dès le 7 novembre prochain "pour un total de 1,8 milliard d'euros" et un rachat d'actions massif à la fin du mois "pour environ un milliard d'euros".

De son côté, Sabadell n'a pas encore réagi à l'annonce du résultat par la CNMV intervenue plus tôt que prévu.