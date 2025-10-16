 Aller au contenu principal
LVMH demande à la direction du Parisien un plan d'ici la fin de l'année pour réduire ses pertes
information fournie par AFP 16/10/2025 à 21:31

Des salariés du Parisien s'étaient rassemblés à Paris, le 22 septembre 2025, devant leur siège pour protester contre la rumeur de vente du quotidien au groupe de médias Bolloré. ( AFP / Kiran RIDLEY )

Des salariés du Parisien s'étaient rassemblés à Paris, le 22 septembre 2025, devant leur siège pour protester contre la rumeur de vente du quotidien au groupe de médias Bolloré. ( AFP / Kiran RIDLEY )

Le groupe LVMH , propriétaire du Parisien/Aujourd'hui en France, a demandé mercredi à la direction du quotidien de lui présenter d'ici la fin de l'année un plan pour réduire ses pertes, selon un compte-rendu d'une réunion du comité de groupe de LVMH consulté jeudi par l'AFP.

La direction du groupe de luxe a demandé au PDG du Parisien/Aujourd'hui en France Pierre Louette de présenter un plan stratégique pour ramener le titre à l'équilibre financièrement, le niveau de pertes étant trop important, selon ce compte-rendu d'un participant.

Elle a ensuite assuré que l'option d'une vente n'était pas à l'ordre du jour mais ne pouvait être exclue en cas d'absence de consensus sur la mise en place de ce plan stratégique de réduction des pertes, selon le même document.

Quant à une potentielle revente au groupe Bolloré, LVMH a assuré que cela restait une rumeur, affirmant qu'il n'y avait pas de processus en cours, toujours selon la même source.

Contacté par l'AFP, le numéro un mondial du luxe s'est refusé à tout commentaire concernant ces informations.

Les journalistes du quotidien s'inquiètent d'un éventuel projet de vente du Parisien au milliardaire conservateur Vincent Bolloré, évoquée par le magazine Challenges dans un article paru en septembre.

D'après le document résumant une partie des échanges du comité de groupe, LVMH a assuré être dans une logique économique et non idéologique concernant Le Parisien.

Sollicité par l'AFP, Pierre Louette n'avait pas répondu dans l'immédiat.

Un plan de réorganisation prévoyant la suppression de près de 40 postes est déjà en cours au Parisien. Son annonce avait entraîné une grève de 24 heures en mars.

Deux autres journées de grève ont eu lieu en septembre, pour s'opposer à une éventuelle vente au groupe Bolloré et exiger l'embauche de 17 CDI pour combler des départs.

Le Parisien/Aujourd'hui en France est le 3e quotidien le plus diffusé en France quand on cumule son édition nationale et régionale, avec quelque 260.000 exemplaires vendus par jour, selon l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias.

  16 octobre 22:17

    Le riche te paye. Tu n'est pas heureux.euse devient travailleur.euse indépendant.e tu vas comprendre la vie..

