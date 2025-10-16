Rondes de santé : Les scientifiques trouvent le moyen de rendre le médicament contre le cancer du sein plus efficace pour les jeunes femmes

(Health Rounds est publié les mardis et jeudis. Vous pensez que votre ami ou collègue devrait nous connaître? Faites-lui parvenir cette lettre d'information. Ils peuvent également s'abonner ici par Nancy Lapid

Bonjour aux lecteurs de Health Rounds! Pour les nombreuses patientes atteintes d'un cancer du sein qui ne parviennent pas à obtenir les résultats escomptés du traitement au tamoxifène, nous présentons aujourd'hui une étude qui pourrait apporter une réponse. Nous parlons également d'une méthode expérimentale ingénieuse testée pour le traitement des ulcères et autres lésions internes.

L'effet du tamoxifène peut être renforcé pour les personnes qui ne répondent pas bien au traitement

Selon les résultats d'une étude allemande, les chercheurs semblent avoir trouvé une solution pour les patientes atteintes d'un cancer du sein qui ne répondent pas suffisamment bien au traitement courant qu'est le tamoxifène.

Le tamoxifène agit en empêchant l'hormone œstrogène de se lier aux protéines à la surface des cellules cancéreuses, ce qui empêche le cancer de se développer.

Pour être efficace, le tamoxifène doit être converti par l'enzyme CYP2D6 en une forme appelée (Z)-endoxifène. Mais chez environ un tiers des patientes, les niveaux de cette enzyme sont génétiquement faibles. Par conséquent, la conversion est altérée.

Les femmes ménopausées peuvent utiliser des médicaments alternatifs connus sous le nom d'inhibiteurs de l'aromatase, mais ceux-ci ne sont pas une option pour les patientes plus jeunes.

Dans de tels cas, l'administration d'un supplément de (Z)-endoxifène compense la conversion insuffisante du tamoxifène et le rend plus efficace, ont rapporté des chercheurs dans Clinical Cancer Research .

Dans cette étude, 235 patientes atteintes d'un cancer du sein hormono-dépendant au stade précoce ont reçu soit du tamoxifène seul, soit en association avec (Z)-endoxifène, selon que le tamoxifène était ou non métabolisé de manière appropriée.

Les patientes recevant le traitement combiné ont atteint les concentrations sanguines de médicament visées similaires à celles observées chez les patientes ayant un métabolisme normal et recevant le tamoxifène seul.

Les effets secondaires étaient légers et similaires dans les deux groupes, selon le rapport.

"Avec (cette approche), nous offrons la première solution efficace à un problème de longue date: l'effet insuffisant du tamoxifène chez une proportion significative de patientes", a déclaré dans un communiqué le Dr Matthias Schwab de l'Institut de pharmacologie clinique Dr Margarete Fischer-Bosch à Stuttgart, responsable de l'étude.

Un essai de phase intermédiaire testant (Z)-endoxifen chez des femmes préménopausées atteintes d'un cancer du sein hormono-sensible nouvellement diagnostiqué à un stade précoce est en cours aux États-Unis.

Le promoteur de l'étude, Atossa Therapeutics ATOS.O , a déclaré qu'il prévoyait de déposer une demande d'approbation auprès de la Food and Drug Administration en 2026.

Des bio-imprimantes de la taille d'une pilule pourraient un jour guérir les ulcères d'estomac

Les blessures du tractus gastro-intestinal telles que les ulcères ou les hémorragies pourraient un jour être traitées par des bio-imprimantes de la taille d'une pilule qui peuvent être guidées jusqu'au site de la blessure pour imprimer des tissus à réparer, affirment des chercheurs.

Le système expérimental "Magnetic Endoluminal Deposition System", ou MEDS, est conçu comme un stylo à bille avec une pointe à ressort qui libère de l'encre. Le dispositif contient une minuscule chambre d'encre biologique et un mécanisme à ressort qui pousse le matériau vers l'extérieur. La libération de l'encre est déclenchée de l'extérieur du corps par un faisceau laser proche de l'infrarouge qui pénètre en toute sécurité dans les tissus.

À mesure que la bio-encre émerge, la capsule est dirigée par un aimant externe monté sur un bras robotisé, un peu comme si l'on guidait un joystick, ont indiqué les chercheurs dans Advanced Science .

Le dispositif peut ensuite être récupéré par voie orale grâce au guidage par aimant, précisent les chercheurs.

Jusqu'à présent, ils ont utilisé leur dispositif pour déposer de la bio-encre dans les voies gastriques de lapins.

"Dans nos expériences contrôlées en laboratoire, notre bio-encre chargée de cellules a conservé son intégrité structurelle pendant plus de 16 jours", a déclaré Sanjay Manoharan, directeur de l'étude à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse), dans un communiqué.

Son équipe espère également tester la méthode sur des vaisseaux sanguins blessés et sur les tissus de la paroi abdominale, a ajouté Sanjay Manoharan.

Outre la protection des ulcères contre les sucs gastriques, la bio-encre peut être associée à des médicaments ou à des cellules pour stimuler davantage la réparation des tissus, ont indiqué les chercheurs.