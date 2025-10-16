Plan social à Auchan: un hypermarché de La Défense temporairement bloqué par la CGT

L'hypermarché Auchan de La Défense, quartier d'affaires à l'ouest de Paris, a été bloqué toute la journée jeudi par des militants CGT, dispersés dans la soirée sans interpellation, a-t-on appris auprès d'une source policière.

Les militants de la CGT Commerce et services s'opposent à un plan social prévoyant 2.400 suppressions de postes. Ils étaient 200 manifestants, selon la préfecture des Hauts-de-Seine.

Ils bloquaient l'accès à l'hypermaché, a constaté un journaliste de l'AFP et entendaient initialement rester sur place pour "24 heures minimum", "jusqu'à demain 10H".

"On veut que le groupe Mulliez", propriétaire d'Auchan, "arrête ses licenciements", a dénoncé auprès de l'AFP le secrétaire général de la fédération, Amar Lagha.

La CGT Commerce et services demande également l'abrogation de la réforme des retraites de 2023, plutôt que sa suspension annoncée par Sébastien Lecornu, répondant à une demande du PS qui le menaçait de censure.

La direction d'Auchan a dénoncé auprès de l'AFP "une action illégale", car elle n'est pas l'oeuvre de salariés élus d'Auchan.

"J'invite Auchan à saisir la justice", a rétorqué Amar Lagha. "Il y a énormément de travailleurs d'Auchan qui sont là", a-t-il affirmé.

Le plan social prévoyant près de 2.400 suppressions d'emplois chez Auchan a été invalidé fin septembre par le tribunal administratif de Lille, une décision dont le distributeur a annoncé faire appel.

Cette décision, si elle devenait définitive, ouvrirait a minima la voie à des indemnisations supplémentaires devant les prud'hommes pour les salariés qui les saisiraient, alors que trois quarts de ceux concernés par les suppressions de postes ont déjà quitté l'entreprise.

La CGT demande à ce que la situation de l'ensemble des entreprises de la famille Mulliez, dont certaines, comme Decathlon ou Kiabi, présentant une excellente santé économique, soit prise en compte lors d'un plan social. Un argument repris par le jugement du tribunal de Lille.

"On ne peut pas faire un plan social alors que Decathlon engrange 1 milliard de bénéfice (787 millions d'euros en 2024)", dénonce Roger, employé de logistique à Auchan depuis trente ans et syndiqué CGT, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille.

La CGT Commerce et services, qui appelait à un mouvement de grève nationale dans le secteur ce jeudi, a évoqué des actions dans d'autres supermarchés, dont un magasin Carrefour à Montélimar (Drôme), un Aldi à Paris et un Super U à Bihorel (Seine-Maritime).