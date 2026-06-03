EQT Real Estate a réalisé l'acquisition d'un portefeuille de six actifs logistiques

EQT Real Estate annonce que le fonds de valeur logistique V d'EQT Real Estate Europe a acquis un portefeuille de six actifs logistiques totalisant environ 148 600 m2 répartis à Leamington Spa, Didcot, Peterborough et Kettering auprès de Tritax Big Box REIT.

Les actifs sont entièrement loués après la conclusion du bail à Leamington I et sont occupés par une base de locataires diversifiée dans les secteurs du e-commerce, de la logistique, de l'édition, de la santé et des secteurs grand public.

Ces actifs logistiques sont situés près des principales routes de transport telles que la M40, l'A14 et l'A1(M) qui relient des villes telles que Londres, Birmingham et Édimbourg.

La plupart des actifs ont la certification A du certificat de performance énergétique (EPC).

Cet investissement s'inscrit dans la stratégie d'EQT Real Estate visant à investir dans des actifs logistiques de haute qualité sur des marchés à forte contrainte d'offre, soutenus par une demande résiliente des occupants et un potentiel de croissance locative à long terme.

Jonathan Mackie, directeur général d'EQT Real Estate, a déclaré : " Nous continuons de voir des opportunités attractives à long terme dans la logistique européenne, soutenues par des tendances structurelles telles que la croissance du commerce de détail en ligne, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et la demande croissante pour un espace de distribution efficace près des grands centres de population. "