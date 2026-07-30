ENQUÊTE : Les bénéfices de Chevron devraient tripler grâce à la hausse des cours du pétrole

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30 juillet - ** L'action Chevron CVX.N reste pratiquement inchangée à 191,96 dollars, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels prévue vendredi avant l'ouverture des marchés

** CVX devrait afficher une forte croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, soutenue par la hausse des cours du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient

** Le chiffre d'affaires devrait progresser de 38 % pour atteindre environ 62 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté devrait plus que tripler, passant de 1,77 dollar à 5,56 dollars, selon les données de LSEG

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé d’environ 47 % depuis le début de l’année

** Sur les 27 analystes qui couvrent Chevron Corp, la répartition des recommandations est la suivante: 22 « achat fort » ou « achat », 4 « conserver » et 1 « vendre »

** L'objectif de cours médian de 218,50 $ est en légère baisse par rapport aux 220 $ enregistrés il y a un mois

** CVX affiche une hausse d’environ 26 % depuis le début de l’année, contre environ 31 % pour l’indice S&P 500 Énergie

.SPNY et environ 9 % pour l’indice Dow Jones Industriel .DJI