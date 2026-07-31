 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Forvia : CA -4,3% au S1 avec la Chine, bénéfice supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 08:14
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

PHOTO D'ARCHIVES : Logo de Forvia sur le bâtiment de l'entreprise près de Paris

PHOTO D'ARCHIVES : Logo de Forvia sur le bâtiment de l'entreprise près de Paris

Forvia a annoncé vendredi ‌une baisse de 4,3% de son chiffre d'affaires au premier semestre à cause ​d'une sous-performance en Chine, mais un résultat opérationnel et net supérieur aux attentes grâce à ses réductions de coûts.

L'équipementier automobile a réalisé sur les six premiers ​mois de l'année un chiffre d'affaires de 10,51 milliards d'euros, en baisse mais supérieur là aussi ​aux attentes des analystes, qui tablaient sur ⁠10,299 milliards, selon un consensus fourni par Forvia.

La marge opérationnelle a progressé ‌de 30 points de base à 6%, contre 5,8% attendu, et le résultat net consolidé, part du groupe, est ressorti ​à l'équilibre (trois millions d'euros), contre ‌une perte de 269 millions un an plus tôt ⁠et un consensus à -67 millions.

"Malgré un environnement de marché qui reste défavorable (...) le premier semestre 2026 est le troisième semestre consécutif d'amélioration de la performance", a ⁠dit le directeur ‌financier Olivier Durand au cours d'une téléconférence de presse.

Le spécialiste ⁠des sièges et de la dépollution de véhicules a également vu son ‌cash flow net progresser de 18,8% à 432 millions, bien au-dessus ⁠d'un consensus à 193 millions, tandis que la dette ⁠nette, dont la réduction ‌est une priorité du groupe depuis plusieurs années, a reculé à 5,5 milliards ​d'euros, contre 5,9 milliards attendus.

"Les marges ‌se sont améliorées dans toutes les divisions, à l'exception de l'éclairage", a commenté Jefferies dans une ​note. "Le groupe continue de démontrer une amélioration significative de la qualité de ses résultats."'

Forvia a confirmé ses objectifs annuels, notamment une marge comprise entre ⁠6% et 6,5% et un ratio dette/Ebitda ajusté de 1,5 fois - 1,6 fois au premier semestre 2026 contre 1,8 fois un an plus tôt -, ainsi que la finalisation attendue de la cession de son activité intérieurs de voitures au quatrième trimestre.

(Reportage Gilles Guillaume et Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin ​et Benoit Van Overstraeten)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
9,9120 EUR Euronext Paris +3,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,5 +7,22%
Pétrole Brent
88,1 -1,51%
CAC 40
8 570,61 +1,00%
CREDIT AGRICOLE SA
19,43 +3,43%
WORLDLINE
11,98 +20,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank