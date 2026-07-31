Forvia : CA -4,3% au S1 avec la Chine, bénéfice supérieur aux attentes

PHOTO D'ARCHIVES : Logo de Forvia sur le bâtiment de l'entreprise près de Paris
Forvia a annoncé vendredi une baisse de 4,3% de son chiffre d'affaires au premier semestre à cause d'une sous-performance en Chine, mais un résultat opérationnel et net supérieur aux attentes grâce à ses réductions de coûts.
L'équipementier automobile a réalisé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 10,51 milliards d'euros, en baisse mais supérieur là aussi aux attentes des analystes, qui tablaient sur 10,299 milliards, selon un consensus fourni par Forvia.
La marge opérationnelle a progressé de 30 points de base à 6%, contre 5,8% attendu, et le résultat net consolidé, part du groupe, est ressorti à l'équilibre (trois millions d'euros), contre une perte de 269 millions un an plus tôt et un consensus à -67 millions.
"Malgré un environnement de marché qui reste défavorable (...) le premier semestre 2026 est le troisième semestre consécutif d'amélioration de la performance", a dit le directeur financier Olivier Durand au cours d'une téléconférence de presse.
Le spécialiste des sièges et de la dépollution de véhicules a également vu son cash flow net progresser de 18,8% à 432 millions, bien au-dessus d'un consensus à 193 millions, tandis que la dette nette, dont la réduction est une priorité du groupe depuis plusieurs années, a reculé à 5,5 milliards d'euros, contre 5,9 milliards attendus.
"Les marges se sont améliorées dans toutes les divisions, à l'exception de l'éclairage", a commenté Jefferies dans une note. "Le groupe continue de démontrer une amélioration significative de la qualité de ses résultats."'
Forvia a confirmé ses objectifs annuels, notamment une marge comprise entre 6% et 6,5% et un ratio dette/Ebitda ajusté de 1,5 fois - 1,6 fois au premier semestre 2026 contre 1,8 fois un an plus tôt -, ainsi que la finalisation attendue de la cession de son activité intérieurs de voitures au quatrième trimestre.
(Reportage Gilles Guillaume et Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)
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