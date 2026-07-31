Forvia : CA -4,3% au S1 avec la Chine, bénéfice supérieur aux attentes

PHOTO D'ARCHIVES : Logo de Forvia sur le bâtiment de l'entreprise près de Paris

Forvia a annoncé vendredi ‌une baisse de 4,3% de son chiffre d'affaires au premier semestre à cause ​d'une sous-performance en Chine, mais un résultat opérationnel et net supérieur aux attentes grâce à ses réductions de coûts.

L'équipementier automobile a réalisé sur les six premiers ​mois de l'année un chiffre d'affaires de 10,51 milliards d'euros, en baisse mais supérieur là aussi ​aux attentes des analystes, qui tablaient sur ⁠10,299 milliards, selon un consensus fourni par Forvia.

La marge opérationnelle a progressé ‌de 30 points de base à 6%, contre 5,8% attendu, et le résultat net consolidé, part du groupe, est ressorti ​à l'équilibre (trois millions d'euros), contre ‌une perte de 269 millions un an plus tôt ⁠et un consensus à -67 millions.

"Malgré un environnement de marché qui reste défavorable (...) le premier semestre 2026 est le troisième semestre consécutif d'amélioration de la performance", a ⁠dit le directeur ‌financier Olivier Durand au cours d'une téléconférence de presse.

Le spécialiste ⁠des sièges et de la dépollution de véhicules a également vu son ‌cash flow net progresser de 18,8% à 432 millions, bien au-dessus ⁠d'un consensus à 193 millions, tandis que la dette ⁠nette, dont la réduction ‌est une priorité du groupe depuis plusieurs années, a reculé à 5,5 milliards ​d'euros, contre 5,9 milliards attendus.

"Les marges ‌se sont améliorées dans toutes les divisions, à l'exception de l'éclairage", a commenté Jefferies dans une ​note. "Le groupe continue de démontrer une amélioration significative de la qualité de ses résultats."'

Forvia a confirmé ses objectifs annuels, notamment une marge comprise entre ⁠6% et 6,5% et un ratio dette/Ebitda ajusté de 1,5 fois - 1,6 fois au premier semestre 2026 contre 1,8 fois un an plus tôt -, ainsi que la finalisation attendue de la cession de son activité intérieurs de voitures au quatrième trimestre.

(Reportage Gilles Guillaume et Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin ​et Benoit Van Overstraeten)