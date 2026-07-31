Chine: Repli inattendu de l'activité manufacturière en juillet-PMI

Une vue d'ensemble montre une partie de la Cité interdite à Pékin

L'activité manufacturière ​en Chine s'est contractée de manière inattendu ​en juillet, montre une ​enquête officielle ⁠publiée vendredi, alimentant les ‌préoccupations à propos du ralentissement de ​la ‌croissance de la ⁠deuxième économie mondiale, dans un contexte ⁠de faible ‌demande et de ⁠coûts élevés.

L'indice ‌PMI manufacturier ⁠officiel s'est établi à ⁠49,2 ‌après 50,3 en juin, ​chutant ‌sous le seuil de 50 qui ​sépare contraction et expansion ⁠de l'activité. Le consensus ressortait à 50.

(Yukun Zhang et Ryan Woo; version française Jean ​Terzian)