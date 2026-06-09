ENQUÊTE IMMÉDIAT-OpenAI emboîte le pas à Anthropic dans la course à l'introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a annoncé lundi avoir récemment déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis , rejoignant ainsi son concurrent Anthropic dans cette course vers la Bourse, alors que les investisseurs cherchent à tirer parti de l'essor de l'intelligence artificielle.

Le créateur de ChatGPT a déclaré n'avoir pas encore fixé de calendrier pour l'introduction en bourse et n'avoir divulgué ni le montant ni les conditions de l'offre.

Voici quelques commentaires sur cette introduction en bourse:

MICHAEL ASHLEY SCHULMAN, ASSOCIÉ CHEZ CERITY PARTNERS:

"Il ne fait aucun doute qu'OpenAI garde toutes les options ouvertes alors qu'Anthropic a pris une longueur d'avance en déposant son dossier après une levée de fonds colossale, mais les deux géants opèrent selon des calendriers dictés par leurs propres tourbillons réglementaires et leurs développements internes plutôt que par des mouvements d'imitation.

Pour les marchés dans leur ensemble, une éventuelle cotation d'OpenAI pourrait renforcer l'idée que l'intelligence artificielle est une infrastructure, attirant ainsi davantage de capitaux publics dans le secteur; d'ici là, il faut s'attendre à ce que l'entreprise continue de tirer parti de ses avantages en tant qu'entreprise privée pour conserver son avance."

GIL LURIA, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE D.A. DAVIDSON:

"Ce qu’OpenAI ne souhaite pas, c’est que les capitaux du marché public s’épuisent. Non seulement SpaceX et Anthropic la devancent dans la course à l’introduction en bourse, mais de grands concurrents cotés en bourse pourraient également lever des dizaines de milliards de dollars chacun lors d’émissions secondaires sur le marché public, comme Google vient de le faire la semaine dernière."

JOSEF SCHUSTER, directeur général D'IPOX:

"SpaceX, OpenAI et Anthropic envahissent désormais les marchés publics pour financer leur croissance massive. Si les marchés accueillent actuellement ces entreprises à bras ouverts, ils ne manqueront pas de les récompenser ou de les sanctionner sans pitié à mesure que leur profil fondamental se dessinera au fil du temps.Étant donné que les caractéristiques de leurs introductions en bourse divergent tellement de celles d’une introduction en bourse américaine moyenne, notamment en termes de taille de l’offre et de flottant initial, il va de soi que leur vie en tant qu’entités cotées en bourse sera très dynamique."

JAKE DOLLARHIDE, directeur général DE LONGBOW ASSET MANAGEMENT:

"Avec SpaceX, tout le monde connaît Elon Musk, tout le monde sait ce qu'ils obtiennent ou pensent obtenir. Anthropic et OpenAI auront beaucoup plus à voir avec ce que les gens choisissent d’utiliser pour leur divertissement personnel ou leur travail, en matière d’IA. Certains utilisent Claude et en dépendent totalement, d’autres utilisent ChatGPT et en dépendent totalement; je pense donc que vous allez attirer des investisseurs très spécifiques qui utilisent ces services et qui voudront acheter ces actions."

ADAM SARHAN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 50 PARK INVESTMENTS:

"Il n’y a rien de surprenant à cela. Ils attendent probablement de voir comment le marché réagit aux autres introductions en bourse très attendues avant d’annoncer la date."