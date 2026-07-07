ENQUÊTE DES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Le Nasdaq recule à l'ouverture alors que l'offensive de DeepSeek sur les puces IA ébranle les marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Nasdaq a ouvert en baisse mardi dans un contexte de recul des valeurs du secteur des semi-conducteurs, les investisseurs s'interrogeant sur la pérennité de la reprise tirée par l'IA malgré les bons résultats de Samsung, tandis qu'une information selon laquelle la société chinoise DeepSeek serait en train de développer sa propre puce d'IA a également pesé sur le moral des marchés.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 48,1 points, soit 0,09%, à l'ouverture, pour s'établir à 53.104,06. Le S&P 500 .SPX a reculé de 20,8 points, soit 0,28%, à l'ouverture, à 7.516,63​, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 161,0 points, soit 0,62%, à 25.960,13 à l'ouverture.